Potrebbe esserci un pianeta oceanico nel nostro quartiere cosmico

I risultati della ricerca sono stati presentati su Astrophysical Journal Letters.

LHS 1140 b è un pianeta in orbita attorno a una piccola stella distante 48 anni luce da noi. Questa stella è una nana rossa e ha un raggio solo del 15% circa. La metà del diametro del Sole e una temperatura molto più bassa di quella della nostra stella diurna (circa 3000 K contro 5800 K).

Tuttavia, i parametri della stella non impediscono l’esistenza di una cosiddetta zona abitabile (ecosfera, ecozona), ovvero una regione in cui le condizioni sulla superficie del pianeta consentono la presenza di acqua liquida. In poche parole, il pianeta deve orbitare molto più vicino alla stella di quanto non faccia la Terra al Sole. È il caso di LHS 1140 b, che ha un periodo orbitale di poco meno di 25 giorni.

Il pianeta ne riceve circa il 42%. Il livello di radiazione che raggiunge la Terra dal Sole. I calcoli indicano che ciò dovrebbe comportare una temperatura di circa meno 50°C che, tenendo conto degli influssi atmosferici, dovrebbe consentire l’esistenza di acqua liquida se l’oggetto avesse un’atmosfera composta da azoto e anidride carbonica, o se esistesse . Un mondo oceanico con un’atmosfera ricca di idrogeno. Ad esempio, per la Terra, la temperatura teorica di equilibrio della radiazione è di meno 18 gradi Celsius, ma a causa del riscaldamento globale causato dall’atmosfera, la temperatura sulla superficie è in media di più 15 gradi Celsius.

Il pianeta LHS 1140 b è stato scoperto nel 2017 nell’ambito del progetto MEarth, utilizzando il metodo del transito, ovvero osservando lievi diminuzioni del bagliore della stella dovute al passaggio del pianeta nella linea di vista tra noi e la stella. La presenza dell’oggetto è stata successivamente confermata da osservazioni spettroscopiche utilizzando lo spettrometro HARPS. Nel 2020 il telescopio Hubble ha rilevato la presenza di vapore acqueo nell’atmosfera, anche se questo risultato non è stato ancora confermato.

Per qualche tempo si è creduto che il pianeta appartenesse ai cosiddetti mini-Nettuno, cioè pianeti gassosi più piccoli di Nettuno. Tuttavia, nuove osservazioni effettuate con il telescopio Webb hanno confermato che si tratta di un pianeta roccioso della cosiddetta super-Terra. Il pianeta è 1,7 volte più grande della Terra e 5,6 volte più grande in massa.

Il tipo di acqua presente su LHS 1140 b dipende dall’atmosfera dell’oggetto. Ciò richiede ulteriori ricerche, ma la modellizzazione è stata eseguita sulla base dei dati attualmente noti.

Il pianeta può essere ricoperto di ghiaccio, ma nella parte della superficie più esposta alle radiazioni della stella c’è un oceano liquido che può essere largo fino a 4.000 chilometri, ovvero circa la metà delle dimensioni dell’Oceano Atlantico.

Un’altra possibilità è la presenza di acqua liquida nascosta sotto la superficie del ghiaccio, come nel caso delle lune come Ganimede, Encelado ed Europa vicino a Giove e Saturno.

Gli scienziati sottolineano che la densità del pianeta indica la presenza di grandi quantità di acqua. Potrebbe raggiungere dal 10 al 20% della massa del pianeta. Per fare un confronto, la percentuale di acqua negli oceani terrestri è solo dello 0,02%. La massa del nostro pianeta. Prove della presenza di azoto sono state osservate anche nell’atmosfera del pianeta LHS 1140 b, e questo gas è considerato l’elemento dominante nell’atmosfera terrestre (fino al 78%). Gli autori dello studio ritengono che la struttura più probabile dell’atmosfera di LHS 1140 b sia un’atmosfera composta da azoto con aggiunta di acqua e anidride carbonica.

C’è un altro pianeta conosciuto nel sistema. LHS 1140 c orbita molto vicino alla stella, con un periodo orbitale di poco meno di 4 giorni. È una sfera di dimensioni simili alla Terra (1,9 masse terrestri e 1,3 raggi terrestri), ma lì fa molto più caldo (circa 150 gradi Celsius).

Le ultime pubblicazioni che analizzano le possibilità che LHS 1140 b diventi un pianeta oceanico sono state pubblicate tra giugno e luglio 2024. L’autore principale del primo libro è Mario Damiano del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena (USA), e il secondo è Charles Cadieux dall’Università di Montreal in Canada.

