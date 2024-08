“Porte” sulla luna. Un misterioso ingresso all’interno

“Abbiamo trovato qualcosa come una porta d’ingresso per entrare nella superficie lunare”, ha detto l’autore principale dello studio, Leonardo Carrer dell’Università di Trento in Italia. Lo scienziato sottolinea che l’accesso all’interno del satellite terrestre è un luogo interessante per la futura esplorazione robotica. Nel frattempo, si prevede che la “porta” sulla Luna fornirà molte informazioni sull’attività vulcanica nel Silver Globe.

La “porta” verso l’interno della luna

Gli scienziati sospettavano da tempo che la Luna fosse un luogo pieno di formazioni vulcaniche, compresi i tunnel di lava. Ci sono anche posti simili sulla Terra. Finora sono stati identificati più di 200 crateri sulla superficie della Luna, in cui rocce e regolite sono sprofondate a profondità sconosciute.

Le ricerche condotte da Leonardo Carrera mostrano che uno di questi crateri nella zona del Mare del Tranquillo (Mare Tranquillitatis) è crollato e ha creato un canale cavernoso sotterraneo accessibile dalla superficie della luna.

Le grotte sulla Sfera d’Argento, cioè i crolli superficiali, sono prove preziose per gli scienziati che confermano l’esistenza di tunnel di lava. Sono le formazioni più immediate accanto ai crateri lunari e ai crateri ellittici. Pertanto, Carrier ha deciso di indagare ulteriormente con la sua squadra Cosa nasconde la “porta” sulla Luna appena scoperta – Rapporti al portale Live Sciences.

Insieme a Lorenzo Brusoni, ha deciso di tentare di mappare la grotta nascosta utilizzando strumenti radar orbitali ad apertura sintetica (SAR). Gli scienziati hanno utilizzato i dati SAR per creare ricostruzioni 3D di due grotte sotterranee vicino ai loro ingressi. READ Una palla di fuoco illuminava il cielo notturno. Ciò che ha sorvolato la Polonia [Wideo]

Raggiunge una profondità fino a 175 metri

“Siamo stati in grado di rilevare un riflesso che mostrava chiaramente un buco sul fondo e l’ingresso di una grotta che probabilmente faceva parte di un tubo di lava”, spiega Bozon. Utilizzando uno speciale modello computerizzato, è stato determinato l’ingresso sulla Luna È largo almeno 45 metri e profondo 135-175 metri Sotto la superficie del satellite.

“L’analisi suggerisce certamente che c’è un cambiamento più profondo di quello che abbiamo potuto vedere”, dice un altro scienziato coinvolto nello studio, Robert Wagner dell’Arizona State University di Tampa. Il prossimo passo che gli scienziati vogliono intraprendere in risposta a questa scoperta è: Invio di una missione verso una nuova “porta” sulla luna. L’obiettivo dei ricercatori è entrare ed esaminare direttamente l’interno della grotta.

Carrier e Bruzon, secondo WordsSideKick.com, sono appassionati di conoscere la storia geologica della Luna. La grotta in questione può aiutarli molto in questa faccenda. Secondo gli scienziati è al suo interno e sulle rocce protette dall’erosione e dai cambiamenti causati dai venti solari che si può trovare ciò che è importante per il loro lavoro scientifico.

Lo studio delle rocce locali, che non sono state influenzate dalla superficie ruvida, può fornire molte informazioni sull’attività vulcanica lunare, afferma Carrier. Lo scienziato inoltre non esclude che durante ulteriori ricerche sarà possibile trovare un tubo di lava intatto in cui si è mosso e si è depositato il magma lunare.

Norbert Garbarek, giornalista di Wirtualna Polska