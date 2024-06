Polonia – Slovenia. Trasmissione televisiva e streaming online. Dove vedere la partita per il terzo posto della Volleyball Nations League?

Il Giappone ha battuto la Slovenia 3-0 (25:21, 27:25, 31:29) nella semifinale della Nations League di pallavolo maschile a Lodz. Domenica giocherà per il titolo contro la Francia per la prima volta nella storia. Gli sloveni saranno gli avversari dei polacchi nella partita per la medaglia di bronzo.

Gli sloveni, che hanno vinto il turno regolare e hanno subito solo una sconfitta in 12 partite, si sono qualificati tra le prime quattro della UEFA Nations League per la seconda volta nella storia. Ma hanno perso contro il Giappone in semifinale. Per il secondo anno consecutivo, l’anno scorso a Danzica hanno perso contro questa squadra nella fase a eliminazione diretta, e gli asiatici li hanno eliminati nei quarti di finale.

La prestazione dei giapponesi è migliorata notevolmente rispetto allo scorso anno, quando vinsero la prima medaglia di bronzo della storia.

Gli sloveni non hanno ancora record di questa competizione.

All’inizio delle semifinali, i francesi hanno sconfitto i polacchi dopo un tie-break. La squadra polacca non potrà difendere il titolo vinto lo scorso anno a Danzica, ma ha ancora la possibilità di vincere la quinta medaglia in questa competizione e il terzo bronzo.

I “Tricolori” avranno l’occasione di bissare il successo del 2022, quando vinsero la medaglia d’oro battendo 3-2 gli Stati Uniti.

