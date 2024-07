Poli in cima! Intervista ai finalisti del programma Seeds of the Future 2024

Durante le finali Semi del futuro 2024 con Rzymie Il nostro Paese era rappresentato da due squadre. Il primo gruppo chiamato Sie-ma ha creato un’app volta a prendersi cura della nostra salute mentale. Il programma mira a utilizzare elementi del mondo dei giochi per coinvolgerci nell’analisi quotidiana e nella comprensione delle emozioni in modo interessante. Questo è molto importante, soprattutto al giorno d’oggi, in cui purtroppo problemi di questo tipo stanno diventando sempre più comuni.

Il secondo gruppo di studenti polacchi è Beelivers, un’idea volta a salvare le persone ape. Si tratta, in breve, di combattere un parassita che provoca negli insetti una malattia mortale in grado di distruggere l’intero alveare. Questa squadra è stata tra i primi 10 gruppi alle finali di Future Seeds e ho avuto l’opportunità di porre loro alcune domande.

Seeds of the Future è una grande opportunità per presentare la tua persona e le tue idee a un vasto pubblico e al mondo del business e della tecnologia. Qual è il tuo piano per la competizione, qual è il problema e come hai deciso di risolverlo?

Hubert Orlicki – studente dell’Università della Tecnologia di Cracovia. Tadeusz Kosciuszko e la WSB Academy – Il programma Seeds for the Future è un evento indimenticabile che ci dà l’opportunità di connetterci e lavorare per risolvere i problemi dell’umanità utilizzando la tecnologia. L’idea del nostro team era una soluzione tecnica implementata negli alveari che consentisse il rilevamento e il controllo automatici dei parassiti Varroa. Il nostro obiettivo era proteggere gli alveari e far risparmiare tempo e denaro agli apicoltori. Inoltre, c’erano ulteriori obiettivi volti a facilitare l’ingresso nel mondo di apicoltori giovani e inesperti e a proteggere le api.

Maja Makowiak – studentessa dell’Università della Tecnologia di Poznań e dell’Università Adam Mickiewicz di Poznań – Attraverso il nostro progetto volevamo risolvere il problema della morte delle api causata dalla varroa. La malattia da varroa inizia con piccoli acari che si “attaccano” alle api e possono causare loro malattie e deformità. Le soluzioni esistenti si basano sul lavoro manuale degli apicoltori, che richiede molto tempo e non garantisce il rilevamento tempestivo della malattia. Automazione del processo di rilevamento degli acari e applicazione del trattamento: qui abbiamo scelto una soluzione tradizionale basata sul fumo.

Come valuti il ​​tuo progetto rispetto alla concorrenza Quale gruppo ti ha colpito di più e quali elementi del concorso vorresti introdurre nella tua idea?

Hubert Orlicki -Non riesco a immaginare quanto sia difficile il lavoro della giuria. Tutti i progetti e le idee erano straordinari e unici, e scegliere solo due finalisti su ventitré progetti deve essere stato un compito inimmaginabilmente difficile. Penso che il nostro progetto sia andato bene, il che ci ha assicurato un posto tra i primi 10 progetti in Europa, il che mi rende ancora più felice perché all’epoca rappresentavamo la Polonia a livello internazionale. Da altri gruppi, in particolare dai vincitori, vorrei adottare un buon approccio al piano aziendale stesso e creare un programma in così poco tempo con un’alta probabilità di attuazione, tenendo conto di molti possibili problemi e ostacoli.

Maja Makowiak – La concorrenza era forte, ma credevamo che il nostro progetto fosse alla loro altezza. Uno dei progetti più interessanti è stato Poseidon AI, un sistema di rilevamento delle inondazioni proposto dal gruppo sloveno-serbo. Siamo rimasti davvero sorpresi che questo progetto non sia passato alla fase successiva. Guardando indietro, aggiungeremmo sicuramente elementi che sottolineano ulteriormente la natura globale del problema da risolvere.

Qual è il punto di forza (secondo te) dei Credenti? Cosa ti ha distinto dalla concorrenza e su cosa volevi costruire una posizione forte rispetto al resto delle idee?

Hubert Orlicki – Basato su una soluzione tecnologica ben studiata. Eravamo disposti a porre domande tecniche sull’hardware, sulle tecnologie e sull’architettura che vorremmo utilizzare – e abbiamo considerato tutti questi aspetti del progetto e li abbiamo scelti in modo appropriato. Se ci fosse stato più tempo, saremmo stati in grado di creare un progetto fisico e presentarlo in fase di prototipo, e avremmo sicuramente avuto un progetto funzionante.

Maja Makowiak – Non solo abbiamo identificato e focalizzato il problema principale, che è la Varroa, ma abbiamo anche proposto una soluzione automatizzata e innovativa che potrebbe ridurre significativamente il tempo e lo sforzo richiesti agli apicoltori: questa è la nostra forza. La nostra strategia è stata quella di combinare la tecnologia moderna con i metodi tradizionali, che ci ha permesso di trovare una soluzione pratica ed efficace.

Le persone che non hanno familiarità con le complessità dell’ecosistema potrebbero chiedersi perché questa tecnologia viene applicata alle api. Come convincerete, in parole semplici, il grande pubblico che un simile progetto è importante anche a livello macro?

Hubert Orlicki – Se perdiamo la cellula, dovremo impiegare diversi mesi per ricostruirla, inoltre questo parassita rappresenta la minaccia più grande ed eliminarlo automaticamente farà risparmiare tempo. Oltre a proteggere le api, il benessere degli apicoltori è anche una questione che riguarda l’economia locale e i prodotti che producono.

Maja Makowiak – Le api impollinano la stragrande maggioranza dei raccolti che mangiamo. Senza le api, molte di queste colture si estinguerebbero, con conseguenze devastanti per la produzione alimentare in tutto il mondo. Si stima che senza le api l’umanità sopravviverebbe solo quattro anni. La nostra tecnologia per automatizzare il rilevamento e il trattamento della varroa può aumentare la sopravvivenza delle api, il che si traduce nella stabilizzazione del nostro sistema alimentare. In parole semplici, proteggendo le api, proteggiamo le nostre fonti alimentari e ci preoccupiamo del futuro del nostro pianeta.









Già dopo i risultati: se dovessi ricominciare lo stesso progetto, quali cambiamenti e in quali aree vorresti introdurre?

Hubert Orlicki – Abbandonare un prodotto così tecnicamente pianificato a scapito di ulteriori piani aziendali. La giuria ha apprezzato più i potenziali piani di sviluppo del prodotto che la sua stessa idea.

Maja Makowiak – Se dovessimo ricominciare lo stesso progetto, sicuramente investiremmo più tempo nella ricerca di metodi più avanzati per il rilevamento degli acari. Considereremo anche l’integrazione di sensori e algoritmi più avanzati per analizzare i dati in tempo reale. Aumenteremo anche i nostri sforzi di marketing per trasmettere meglio l’importanza globale del nostro progetto.

Infine, qual è stata la cosa più importante e interessante del progetto Seeds of the Future, a parte l’idea in sé? Sei stato in grado di acquisire preziose conoscenze o esperienze?

Hubert Orlicki – Le persone e la comunicazione durante l’evento e ogni momento trascorso con persone provenienti da 23 paesi è un’esperienza indimenticabile e preziosa sotto tutti gli aspetti. A parte i bellissimi ricordi e i momenti meravigliosi, è stata una lezione preziosa e un apprendimento per me. Ho conosciuto tante persone meravigliose, bellissime idee e sogni.

Maja Makowiak – L’aspetto più prezioso del programma Seeds for the Future è la comunità creata dai partecipanti di quest’anno. L’opportunità di scambiare conoscenze e idee con studenti provenienti da tutta Europa, inclusa la Cina, è un’esperienza unica.

L’indubbio vantaggio del progetto intrapreso dal gruppo polacco Beelivers è stata la capacità di proteggere gli insetti di fondamentale importanza per l’ecosistema. I problemi delle api sono anche i nostri problemi, quindi siamo lieti che una questione così importante sia stata riconosciuta dagli esperti. Possiamo solo confermare che il progetto non rimarrà nel campo delle idee e dei sogni, ma troverà una concreta applicazione nel mondo reale.