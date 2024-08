Polemica su Alexandra Gareca dopo le medaglie olimpiche. Ha iniziato a raccogliere la terra

Radoslaw Zaworotniak, allenatore di una delle medaglie di bronzo del Parigi, Aleksandra Gareca, ha rilasciato una lunga intervista a Przeglad Sportowie Onet in cui ha mosso accuse contro la Federazione polacca di scherma.

Il presidente della Federazione Tadeusz Tomaszewski ha pubblicato un ampio commento sull’argomento. Ciò significa, tra l’altro: L’intero ambiente si riferisce alla partecipazione di Alexandra Gareca ai Giochi

“La difesa dei suoi atleti da parte dell’allenatore sarebbe encomiabile se il signor Zawortniak, nella sua dichiarazione, invece di calunnie e un’interpretazione parziale dei fatti, presentasse le circostanze in cui la squadra è stata selezionata per le Olimpiadi coerenti con la realtà.”

Dopo la fine dei Giochi di Parigi, Radoslaw Zawortniak ha rilasciato un’intervista a Przegląd Sportowy Onet in cui ha parlato delle controverse decisioni prese dalla Federazione polacca di scherma. Ciò ha riguardato, tra gli altri, Alexandra Gareca, che, secondo l’allenatore, inizialmente non avrebbe dovuto essere nella squadra per partecipare all’evento quadriennale. Alla fine si è recata nella capitale francese e ha vinto la medaglia di bronzo con Renata Knapek Miazga, Martina Sławtowska Winglarczyk e Alicia Klasic.

Ora PZSzerm. Ha pubblicato un comunicato riferendosi alle parole dell’allenatore. “La difesa del suo atleta da parte dell’allenatore sarebbe encomiabile se il signor Zawortniak, nella sua dichiarazione, invece di calunnie e un’interpretazione parziale dei fatti, presentasse le circostanze in cui la squadra è stata selezionata per le Olimpiadi coerenti con la realtà, quando e leggendo le sue parole si potrebbe avere l’impressione che stia parlando di una realtà alternativa a lui nota, tanto più che non fornisce prove a sostegno o dà una falsa interpretazione dei fatti», si legge all’inizio del lungo articolo. . lettera.

L’Unione ricorda le regole di qualificazione. “Procedura in più fasi”

La federazione ha poi descritto il processo di qualificazione degli atleti della squadra nazionale polacca per le Olimpiadi, sottolineando che si basa su regolamenti annunciati pubblicamente un anno fa.

“È stata seguita una procedura in più fasi per garantire una selezione obiettiva e affidabile: i candidati per la Nazionale sono stati proposti dall’allenatore della Nazionale, dopo aver sentito il parere del direttore sportivo sulla base dell’analisi dell’andamento dell’intera stagione olimpica, e approvato definitivamente con votazione dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.”

È stato anche spiegato perché ci sono stati tempi supplementari che, come ha detto Zawortniak, non erano menzionati nel regolamento. “Due giocatrici hanno gareggiato per il quarto posto: Ola Gareca ed Ewa Trzebinska. Entrambe sono ottime giocatrici con titoli, ma entrambe sono arrivate dopo una lunga pausa dagli allenamenti a causa della maternità”.

“Considerando le argomentazioni presentate per ciascuno dei giocatori del Saif e la valutazione del loro livello sportivo, né l’allenatore della nazionale né il direttore sportivo sono stati in grado di raccomandare uno di questi giocatori durante l’incontro, quindi il Consiglio di amministrazione ha deciso che non poteva prendere una decisione giusta sulla base dei dati allora disponibili e che i risultati e l’obiettivo più affidabili dovrebbero essere i risultati dell’ultima Coppa del Mondo della stagione, che si sarebbe dovuta svolgere a breve – il che non contraddice in alcun modo i regolamenti per la qualificazione di atleti per i Giochi Olimpici. Si può immaginare uno standard migliore e più giusto per le qualifiche della squadra nazionale rispetto alla competizione sportiva – si legge.

“Ciò non significa che la differenza tra loro fosse solo di un punto.”

Sono state respinte anche le affermazioni secondo cui Gareca a un certo punto sarebbe stato squalificato dalla qualificazione per la nazionale. PZSzerm. Ciò spiega anche perché come terza concorrente è stata scelta Martyna Swatowska-Wenglarczyk e non Jarecka, che era leggermente più alta in classifica.

“In primo luogo, per Parigi si è qualificata la squadra di sciabola, non i singoli concorrenti, e in secondo luogo, il regolamento olimpico del CIO, difficile da comprendere in questa fase, prevede che un concorrente possa essere sostituito solo da un sostituto della squadra. Una volta e così- Non è possibile effettuare le cosiddette sostituzioni. Ciò significava che era necessario selezionare i giocatori che, almeno in teoria, avevano maggiori possibilità di vincere una medaglia olimpica e per questo motivo il consiglio d’amministrazione ha deciso che l’allenatore della Nazionale, appoggiato. la scelta di Martina Sławtowska-Vinglarczyk, che gioca da diversi anni, come terza giocatrice. Ha già concluso con successo le partite della squadra da diverse stagioni.

“È lei che, nonostante abbia perso la finale del torneo di Milano fino all’ultima battaglia, non solo è riuscita a pareggiare il risultato della partita contro gli italiani, ma ha anche sferrato colpi decisivi che hanno portato la nostra squadra sul trono del torneo. Ciò che è importante è che questa decisione è stata presa all’unanimità dai membri Elettori del Consiglio d’amministrazione Il signor Zawortniak accusa che Ola era nella graduatoria prima di Martina, ma non dice che la differenza tra loro era solo di un punto (letteralmente: uno , il che – nel linguaggio delle scienze esatte – è una differenza insignificante nella scherma, e inoltre, che per regolamento la graduatoria non era valida per la qualificazione del terzo concorrente.

“Questa dichiarazione dell’allenatore solleva le maggiori obiezioni”.

Come si legge nella telecronaca: “L’obiezione più grande è l’affermazione dell’allenatore secondo cui ci sono molti giocatori che hanno subito un torto da parte della federazione”. In un’intervista con Przegląd Sportowy Onet, Zawrotniak ha menzionato, ad esempio, Alexandra Shelton e Michal Cies.

“A. pochi giorni fa (in primo grado), che “il tribunale, che ha respinto il caso a suo carico, ha deciso che le accuse di trattamento improprio da parte dell’associazione erano infondate”.

“Il secondo esempio, quello di Michel Cisse, che contrariamente alle regole avrebbe dovuto qualificarsi per la squadra olimpica, è forse ancora più inappropriato, perché lo ha detto il commentatore quando la competizione era ancora in cartellone, e ora è stato scelto con entusiasmo inoltre dall’allenatore Zarotniak, ha ammesso Leszek Rajski, il quale secondo entrambi è in squadra al posto del suddetto chip player, ha dichiarato pubblicamente che la qualificazione al torneo maschile si è svolta correttamente e in conformità con le regole stabilite e aggiunto;

Zawortniak ha fatto una promessa al presidente. “Non ha funzionato del tutto”

Questa non è la prima volta che le autorità di PZSzerm. A Zawortniak non è piaciuto quello che ha detto. Ciò è accaduto di recente durante un’intervista al quotidiano Gazeta Krakowska. L’allenatore ha poi detto al presidente che ciò non era autorizzato. Nel caso della nostra conversazione, che ovviamente stava attraversando un processo di licenza, è stato diverso.

“Alla fine, l’allenatore Radoslaw Zaworetniak ha rivelato una corrispondenza di testo privata tra me e lui, motivo per cui mi sento libero di mantenere la riservatezza a questo proposito. Questa corrispondenza è nata sullo sfondo di una delle dichiarazioni del signor Zaworetniak alla Gazeta Krakowska “su ordine dei superiori, il giocatore Un’altra spada. “Poiché si tratta di una bugia non supportata da alcuna prova, ho scritto al riguardo al signor Zawortniak, chiedendogli di ritrattare pubblicamente questa accusa.”

“In risposta, ha scritto che non ricordava le parole usate durante l’intervista e che l’intervista stessa non era autorizzata. Ha anche promesso che presterà particolare attenzione” per garantire che nessuna informazione non verificata raggiunga il pubblico, soprattutto in questa situazione .” La dichiarazione aggiunge: ” Ma leggendo l’intervista su “Przegląd Sportowy Onet” è emerso che non ha adempiuto pienamente a questo impegno.”

Versione completa del commento del presidente di PZSzerm. Tadeusz Tomaszewski alle parole dell’allenatore Radoslaw Zawortniak Può essere trovato sul sito web dell’Associazione polacca di scherma.

