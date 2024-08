PlayStation VR2 su PC senza adattatore? È possibile!

Secondo quanto riferito dagli utenti Steam, in alcuni casi è possibile utilizzare PlayStation VR2 su PC senza dover acquistare il costoso e ufficiale adattatore lanciato da Sony.

Secondo RoadToVR, gli utenti possono collegare le cuffie PS VR2 direttamente alla porta USB-C della propria scheda grafica, a condizione che la GPU disponga di una porta VirtualLink speciale. VirtualLink è uno standard USB-C progettato per collegare facilmente visori VR, fornendo alimentazione, video e trasferimento dati in un unico connettore.

Altro testo sotto il video

Sfortunatamente, questo standard non ha guadagnato popolarità e non è ampiamente disponibile. Pertanto, in pratica, il port VirtualLink si trova solo su alcuni modelli di schede grafiche leggermente più vecchi. Questi includono alcuni processori RTX 20 Super, Radeon RX 6000, RX 7000 e Radeon VII. Anche in questo caso, la compatibilità non è completamente garantita – ad esempio, solo la Founder’s Edition RTX 2060 ha questa porta.

Il modo più semplice per verificare se funziona è scaricare l’app PSVR 2 da Steam, anche se teoricamente sono supportate le seguenti schede NVIDIA e AMD (con porta VirtualLink):

GeForce RTX 2060

GeForce RTX 2070

GeForce RTX 2070Super

GeForce RTX 2080

GeForce RTX 2080Super

GeForce RTX 2080 Ti

Quadro RTX4000

Quadro RTX5000

Quadro RTX6000

Quadro RTX8000

Radeon VII

Radeon RX6000

Radeon RX7000

Dato che il porting VirtualLink non ha guadagnato molta popolarità, la possibilità di collegare PS VR2 senza un costoso adattatore Sony è limitata ai possessori di schede grafiche leggermente più vecchie. Tuttavia, se l’utente ha la fortuna di avere una GPU compatibile, potrà godersi la collezione PS VR2 su PC senza dover spendere altri 59,99 € per un adattatore ufficiale.

Naturalmente, in assenza di una porta VirtualLink, PlayStation VR2 richiederà l’utilizzo di un adattatore fornito da Sony. Tuttavia, vale la pena sapere che esiste un modo alternativo per collegare gli occhiali al computer, almeno per i possessori di specifici modelli di schede grafiche meno recenti.

I giocatori che vogliono godersi PlayStation VR2 sul proprio PC ed evitare costi aggiuntivi dovrebbero verificare se la loro GPU ha la porta VirtualLink richiesta.