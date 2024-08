PlayStation si prepara per il 2025! Insider annuncia l’hacking

Secondo un informatore noto come Nate The Hate, il 2025 potrebbe essere un anno di svolta per PlayStation 5. Dopo un 2024 relativamente tranquillo, si dice che Sony sia pronta per un grande successo.

“Il 2025 sarà uno degli anni migliori per l’attuale generazione di PlayStation”, ha affermato Nate The Hate nel suo podcast. “Sony ha utilizzato il 2024 come una ‘vacanza didattica’ per prepararsi al futuro.”

Insider prevede che nel terzo trimestre del 2024 sentiremo ulteriori annunci da parte di Sony e conosceremo i suoi piani per il prossimo futuro. Sebbene non siano stati menzionati nomi specifici, un dettaglio sarà l’annuncio e la successiva anteprima di PlayStation 5 Pro. Successivamente potremo contare sul debutto di giochi attesi, come “Death Stranding 2: On The Beach” o un gioco completamente nuovo di Santa Monica Studios.

Vale anche la pena notare la potenziale uscita “Marathon” di Bungie, nonostante le inquietanti recenti notizie sulla ristrutturazione dello studio.

Nate The Hate è noto per le sue informazioni accurate e di prima mano (ha le sue fonti), che aggiungono credibilità alle sue previsioni. In caso di successo, i fan di PlayStation potranno aspettarsi un nuovo anno entusiasmante, pieno di nuovi giochi e hardware. E mentre il 2024 può sembrare un anno tranquillo per PlayStation, sembra che Sony stia sfruttando questo tempo per prepararsi a qualcosa di grande.