Philippe Shazer sta cercando persone con cui lavorare. Ha rivelato l’importo che paga ai lavoratori del kebab

Un anno fa Philip Czar ha ufficialmente salutato il suo lavoro nello show “Dzień Dobry TVN”. Il giornalista soffre da tempo di problemi di salute mentale. Ha deciso che allontanarsi dal mondo dello spettacolo gli avrebbe fatto bene. Tuttavia, è ancora presente sui social media, dove comunica costantemente con i suoi fan. Si scopre che dopo aver lasciato la televisione non si lamenta della mancanza di attività. Al contrario, ha molte idee per sviluppare la sua attività. Nell’aprile di quest’anno Shazer si vantava di aver aperto il suo “autentico” chiosco di kebab a Varsavia.

“È ora di ribaltare tutto ciò che pensavo riguardo al kebab… Vi presento il mio meraviglioso aereo: due anni di duro lavoro, spendendo molti soldi, coprendo migliaia di chilometri sulla rotta Varsavia-Berlino, ed eccolo qui – KREUZBERG KEBAP! Dettagli 5 aprile ul.

Philippe Chazer ha problemi con il personale del suo negozio di kebab



Philippe Chazer ha aperto il suo chiosco di kebab il 5 aprile. Già dal primo giorno di attività non poteva lamentarsi della mancanza di clienti. Il giornalista mantenne la promessa e preparò personalmente 50 panini, distribuendoli gratuitamente ai suoi primi ospiti. Shazer è convinto che il suo kebab sia un prodotto premium.

— Luca, Luca, Luca. Ci deve sempre essere un divario nel mercato. Ho sentito un vuoto. Non c’era nessun kebab sofisticato. Puoi permetterti il ​​kebab più costoso della Polonia, ma non puoi permetterti un appartamento in Złota 44? Questo è lusso, questo è lusso. Quale sopporterai? Puoi fare questo. Come puoi vedere, funziona – ha detto in un’intervista a przeambitni.pl.

Poiché Shazer ha intenzione di aprire altri chioschi di kebab in altre città, è ancora alla ricerca di lavoratori. Come sottolinea, i buoni dipendenti non sono facili da trovare.

Questo è il problema più grande non solo nella ristorazione, ma negli affari in generale in Polonia. Qualsiasi dipendente. Purtroppo non è solo una questione di carenza di personale, ma anche di impegno

-Ho appuntamento con qualcuno che sarebbe dovuto venire oggi e lavorare come cassiere. E qualcuno non viene. Puoi chiudere un’attività di cui conosci il reddito giornaliero e il suo valore, ma non hai nessuno che lo faccia. “L’ho fatto io stesso oggi”, ha detto il giornalista.

Philippe Chazer ha rivelato quanto paga i suoi dipendenti



Philipp Shazer in un’intervista a przeambitni.pl ha ammesso apertamente il salario su cui possono contare i suoi dipendenti.

30 PLN all’ora. Come chef 30 PLN, cassa 27 PLN. Per principianti. Con possibilità di sviluppo

– ha confermato il giornalista.

Con il lavoro a tempo pieno al mese, lo stipendio degli addetti agli spolverini Chazer è di 4.000 PLN. 800 zloty polacchi.

Philippe Chazer ha preso la decisione dopo lo scandalo della fondazione. “Sono a disposizione delle forze dell’ordine”

Lo zar lasciò la Polonia in seguito allo scandalo. Ha già idee per nuovi lavori. “La vita è bella”

Philip Chazer ha rilasciato una dichiarazione. Książul si è scusato formalmente