Perseidi – stelle cadenti 2024. Oggi vale la pena guardare il cielo

Nella notte dal lunedì al martedì vale la pena guardare il cielo. Se il tempo sarà bello, come ogni anno, potremo assistere allo spettacolo della “caduta” delle Perseidi. Possiamo aspettarci fino a 100 lampi all’ora.

Le Perseidi, o meteora di Agosto, chiamate anche Lacrime del Santo. Lawrence è il fenomeno astronomico più emozionante dell’anno. La cometa 109P/Swifta-Tuttle, lasciando dietro di sé una nuvola di particelle rocciose, ci garantirà ancora una volta uno spettacolo notturno nel cielo, questa volta nella notte tra il 12 e il 13 agosto.

– Le Perseidi sono considerate uno dei fenomeni astronomici più regolari osservati già nell’antichità. Dice: Possiamo osservarlo dal 17 luglio al 24 agosto, mentre il suo massimo cade il 12 agosto. Bogna Pazderska Da Hevelianum. – Stasera potremo vedere fino a 100 fenomeni all’ora. Stiamo però parlando di una situazione in cui una persona con una vista perfetta ha le condizioni ideali per l’osservazione.

Se non ora, almeno tra 133 anni

Ogni anno, l’orbita del nostro pianeta incrocia l’orbita di una nuvola di particelle di roccia delle dimensioni di un granello di sabbia che seguono la cometa 109P/Swift-Tuttle. Le particelle volano a velocità fino a 60 chilometri al secondo, bruciando nella nostra atmosfera, creando uno spettacolo luminoso.

La cometa 109P/Swifta-Tuttle ci “visita” ogni 133 anni, la prossima volta sarà Chiude Terra nell’anno 2126





Le Perseidi sono particelle delle dimensioni di un granello di sabbia. Dove e quando è il momento migliore per osservare Le Lacrime del Santo? Wurzyniek?



Dove e come guardare al meglio Le Lacrime di Santo? Wurzyniek?

Naturalmente, le condizioni di osservazione dipendono in gran parte dalle condizioni meteorologiche. Tuttavia, quando queste cose vanno bene, vale la pena andare nei luoghi più bui possibile, lontano dall’inquinamento e dal riverbero urbano. In Pomerania gli appassionati scelgono solitamente Pori Tucholski, ma molti si recano anche nelle spiagge fuori Tricity.

Per osservare le Perseidi non abbiamo bisogno di un telescopio o di un binocolo, che restringe l’area di osservazione. È meglio sdraiarsi a terra e osservare il cielo ad occhio “nudo”, che dovrebbe essere rivolto verso la costellazione di Perseo. Ma ricordate che la “stella cadente” apparirà alla sua periferia e non nella regione centrale della costellazione.

È anche una grande opportunità per cimentarsi nell’astrofotografia e catturare “strisce di luce” con tempi di esposizione più lunghi.





Perseidi 2023. La notte delle meteore è davanti a noi



Non solo Perseidi. Il giorno dopo si verificò una congiunzione planetaria

Quest’anno gli appassionati di astronomia potranno ammirare anche un altro fenomeno.