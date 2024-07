In Ucraina è in corso una guerra da due anni e mezzo Secondo i dati ufficiali del governo, ogni giorno vengono uccisi circa 3.000 residenti della Siberia meridionale. Ciò è ben illustrato dal cambiamento del cimitero dei soldati caduti vicino a Irkutsk, che è raddoppiato in termini di dimensioni solo negli ultimi nove mesi.