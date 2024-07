Per dwa ukochane SUV-y Polaków. Ktori ha le labbra labbra? Il meccanico non funziona

Non voglio adattarmi alla Kia Sportage di nuova generazione. “L’inizio automatico verso la celebrità” è un nuovo paradigma futuro tanto quanto l’industria automobilistica sta lanciando ora. Qashqai cerca di mantenere l’integrità dell’auto. Si tratta di un’auto che ha guadagnato un’enorme popolarità ed è molto diffusa, con le generazioni di punta Qashqai e Sportage III che decollano con la Polsus Bardzo. Non spegnere o spegnere il salone polacco. Ti interessa il tema dei SUV con meccanica principale? Vorresti prestare attenzione a questa questione? Visualizzando opinioni sulla meccanica e sulle modifiche apportate, si determina la temperatura del veicolo, il che aggrava il problema.

Najmłodsze Qashqaie I kończą w tym roku 11 lat, najstarsze – 17. To sporo, zważywszy na to, że nigdy nie był to Samochód Idealny pod względem trwałości. Najdroższe auta kosztują do ok. 35 Tice. zł i im bliżej tej kwoty, tym szansa na przyzwoity egzemplarz wzrasta. Polecamy benziniaki 2.0 (czasem z napędem 4×4), z wyjątkiem wersji ze skrzynią CVT po większych przebiegach (drogie naprawy). Podstawowy Silnik 1.6 też è durevole, ma ancora vivo.