Pavel Dureau, fondatore dell’app Telegram, è stato arrestato in Francia

Le agenzie hanno arrestato il miliardario Pavel Durov mentre scendeva dal suo aereo privato dopo essere arrivato dall’Azerbaigian. Durov è stato arrestato intorno alle 20 all’aeroporto Le Bourget, alla periferia di Parigi, dalla GTA (gendarmeria del trasporto aereo).

Il fondatore di Telegram si trovava di fronte a un mandato d’arresto emesso da funzionari francesi sulla base di un’indagine preliminare. Le autorità sostengono che la mancanza di moderazione di Telegram, la mancanza di cooperazione con le forze dell’ordine e gli strumenti che fornisce (numeri disponibili e criptovalute) lo rendono complice del traffico di droga, della pedofilia e delle frodi.





L’ordine è valido solo se Durov è presente sul territorio francese. Non è chiaro il motivo per cui il miliardario, che evitava la Francia, abbia deciso di recarsi lì. Il magnate della tecnologia si reca solitamente negli Emirati Arabi Uniti, nei paesi dell’ex Unione Sovietica e in Sud America. Era raramente in Europa ed evitava i luoghi in cui Telegram veniva monitorato.

Durov è attualmente in custodia di polizia. Dovrà comparire davanti al giudice istruttore prima di essere accusato di una serie di crimini, ha riferito TF1 Info. È accusato di complicità in terrorismo, traffico di droga, frode, riciclaggio di denaro, ricettazione e pubblicazione di contenuti di natura sessuale minorile.