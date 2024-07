Parole sincere su un viaggio pazzesco a Parigi. Le parole non possono descriverlo

Magdalena French e Magda Lynette venerdì hanno giocato la finale del torneo a Praga (la prima ha vinto) e hanno avuto problemi con i trasporti per Parigi. Le polacche non avevano il volo per la capitale francese e sarebbero arrivate in ritardo alle partite. Tuttavia, uno dei polacchi più ricchi ha reagito immediatamente e i due tennisti sono arrivati ​​puntuali nella capitale francese.

Questo è ciò che ha fatto Shevetek subito dopo la partita. Le immagini mostrano quanto le è costata questa vittoria

“Penso che siamo uno dei pochi ad aver ricevuto questo tipo di aiuto.”



“Il modo in cui è stato gestito è stato davvero sorprendente”, afferma Magda Lynette del suo breve viaggio nella capitale francese. Poi il nostro connazionale ha aggiunto: – Io stesso non riesco a trovare le parole giuste per questo. Magda e io abbiamo avuto un modo meraviglioso e semplice per arrivare qui. Penso che siamo uno dei pochi ad aver ricevuto tale assistenza.

Lynette ha anche detto: – Magda ed io eravamo molto emozionati quando siamo venuti qui. Il mio cuore batte decisamente più forte. Ho corso molto ieri sera e oggi in giro per il Villaggio Olimpico (venerdì e sabato ndr), e ora le mie emozioni si stanno lentamente calmando mentre mi concentro sulla partita. Sentivo di avere molta energia, ma a un certo punto mi sono sentito come se avessi sbattuto contro un muro, quindi ho dovuto prendermi una pausa e concentrarmi sul primo incontro.

Scandalo alla cerimonia di apertura. Vergogna per il mondo intero. E ora si scusano abbondantemente.

Magda Lynette è in vena di combattere in vista della sua prima partita alle Olimpiadi



Lynette farà il suo primo incontro a Parigi oggi (domenica 28 luglio) contro Mira Andreeva. -Ho un atteggiamento combattivo e sto già pensando a come giocare questa partita. So che la mia concorrente è esigente, ha avuto una settimana molto buona e ha anche vinto il torneo. Ci troviamo in una situazione un po’ simile e mi rendo conto che sarà sicuramente una partita molto difficile – ha detto a “Fakt” il nostro secondo attaccante.

Magda sta insieme a Parigi con Iga Swiatek e Fręch? Un residente di Poznań lo spiega così: – Cioè, viviamo con Alla (Alicia Rozolska, compagna di Lynette, ndr) e Magda, nella stessa stanza nel Villaggio Olimpico, quindi è più facile per noi stare insieme. Inoltre, ho passato molto tempo con Magda nelle ultime 24 ore.

Infine, Magda Lynette ha ammesso: – Spero che la fiducia in me stessa che ho acquisito la scorsa settimana ci possa aiutare un po’. È certamente a nostro vantaggio il fatto che il viaggio sia stato più facile e che abbiamo avuto ampie opportunità di ringiovanire. C’è stato anche un atterraggio morbido!