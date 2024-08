Parole scioccanti su Ega Shevitek e lo rivela l’esperto. Questo è ciò che non gli piace della Polonia

Ho detto a Iga che non doveva essere disonesta riguardo al mio infortunio. Succedono tante cose davanti alla telecamera, ci sono tante persone con un grande carisma che escono allo scoperto e si comportano diversamente davanti alla telecamera e nello spogliatoio. Non ho avuto le migliori esperienze e non credo davvero che qualcuno debba essere disonesto. Possono essere quello che sono. Posso accettarlo, non ho bisogno delle bugie

Non so affatto cosa intendesse Collins quando ha parlato della disonestà e della disonestà di Iga, perché per la maggior parte dei tennisti è l’ultima persona di cui lo direbbe. Świątek è reale nelle sue emozioni. La scelta delle parole di Danielle era strana. La prossima volta che parleremo, glielo chiederò sicuramente, anche se non credo che vorrà commentare l’argomento. Se dovessi indovinare, avrebbe più a che fare con il fatto che Iga è come dirlo… disconnesso durante le partite.

Ha aggiunto, sviluppando la sua idea: – Iga non pensa ai sentimenti degli altri in campo. La sua voglia di vincere la costringe Pensa a te stesso. Ciò è del tutto comprensibile. Quindi, se può andare in bagno per una pausa più lunga, ci andrà senza chiedersi cosa sta pensando l’altra persona in quel momento. Mentre gioca, alza spesso la racchetta, mette in pausa il servizio e gioca anche al suo ritmo. Succede Questo fa arrabbiare i concorrenti. La cosa non piacque a Collins, e infatti, A molti giocatori questo non piace a Iga. Ma i giudici permettono ai vostri shemits di farlo, anche se non dovrebbero farlo.