Parker: La sparatoria di Trump è una lezione per gli americani

Ciò che colpisce nell’assassinio di un leader politico non è solo la posizione generale dell’individuo, ma il fatto che sappiamo chi è la vittima. Notizie e statistiche possono commuoverci. Ma quando la tragedia assume un volto umano, e non è più solo un arido dato statistico, assume una dimensione diversa.

Raramente accendiamo i telegiornali e leggiamo di omicidi – spesso di massa – ai quali è impossibile attribuire un motivo specifico se non quello che l’autore è una persona mentalmente instabile alla ricerca di un modo per sfogare finalmente le sue frustrazioni.

Non è banale, almeno la buona notizia è che quasi tutti concordano sul fatto che quanto accaduto è molto brutto e non è un segnale incoraggiante sullo stato del nostro Paese.

Un’e-mail di benvenuto è in arrivo. Se non lo vedi, controlla la cartella spam.

Indico regolarmente i sondaggi Gallup che mostrano la percentuale di americani soddisfatti di come stanno andando le cose nel paese. Attualmente non supera il 20%.

Contenuto dell’articolo

Spero che questo metta fine al gioco delle colpe e ispiri tutti ad assumersi la responsabilità di costruire un mondo migliore.

Il nostro senso di sacralità si estenderà a quel momento magico in cui la vita inizia nel grembo materno.

Abraham Lincoln pronunciò il suo secondo discorso inaugurale appena 41 giorni prima del suo assassinio.

Ha parlato a una nazione che non potrebbe essere più divisa. Impariamo dalle grandi parole di Lincoln alla fine di quella giornata.

«Senza malizia verso nessuno, con amore verso il prossimo, verso tutti, con costanza nella verità che Dio ci dona, vediamo ciò che è giusto, sforziamoci di portare a termine l’opera che stiamo facendo, di fasciare le ferite della nazione, prendersi cura di colui che ha sofferto in battaglia, per il bene della sua vedova e del suo orfano, e fare tutto ciò che è in suo potere per raggiungere una pace giusta e duratura tra noi e con tutte le nazioni.

Starr Parker è presidente del Centro per il rinnovamento urbano e l’educazione