pallavolo. L’elezione del Presidente del CEV è ormai alle spalle. Sciopero della pallavolo polacca

Alla guida del potere dal 2015 Confederazione Europea Pallavolo (CEV) Seduto era Alexander Boric, che lascia il suo incarico dopo nove anni. Il successore serbo si è registrato per partecipare alle elezioni Quattro candidati: l’italiano Renato Arena, il croato Roko Sekiric, il danese Eric Adler E il polacco Leo Wencell il quale ha dichiarato che come presidente del CEV vorrebbe prendere decisioni pensando ai tifosi.

“Prima di tutto, questo lo abbiamo già in Polonia; La pallavolo dovrebbe essere amata e amata. Deve presentare allo spettatore un ottimo prodotto. “Lo spettatore deve essere assolutamente al centro dell’attenzione”, ha detto in un’intervista a Polsat Sport.

Sebbene i club polacchi vincano da molti anni nelle competizioni europee e la nostra nazionale sia una delle squadre leader a livello mondiale, i nostri rappresentanti non costituiscono una forza significativa nelle organizzazioni più importanti. Avrebbero potuto cambiarlo Sabato 24 agosto si sono svolte le elezioni del presidente della CEV A Napoli. Possono, ma non cambieranno, dopo il voto scelto da Sekiric.

Come rivelato da Przeglad Sportoj Onit, l’attivista croato, lui stesso giocatore di pallavolo, ha poi lavorato, tra gli altri, come direttore sportivo del Berlin Recycling Volleys, ed è stato attivo per molti anni nelle strutture del CEV, ricevendo 26 voti su 53 possibili. Al primo turno. Entrò al secondo turno con Arena (18 voti) e Ha vinto con il 67% di sostenitori.

Non ci sono polacchi nel consiglio direttivo della CEV. Bednaruk: Un po’ preoccupato

Dopo la sua vittoria elettorale, il croato ha annunciato che le seguenti persone si uniranno a lui come membri del Consiglio di amministrazione della CEV: Clodag Nick Cana (Irlanda), Ivan Knezevic (Serbia) e Leonel Salguero (Portogallo), cosa che è stata approvata dall’Assemblea Generale in una votazione. Oltre alle persone sopra indicate, raccomandate dal neoeletto presidente dell’organizzazione, il Consiglio d’amministrazione comprenderà, tra gli altri: attivisti provenienti da Bulgaria, Repubblica Ceca, Belgio, Lettonia e Gibilterra. Sorprendentemente, Non ci sono attori polacchi in questo gruppoQuesto è quanto sottolineato dall’esperto di Pulsat Sport Jacob Bednaruk. READ Come i Blue Jays possono gestire il mercato di Freddy Freeman

Non avere il nostro candidato nel consiglio è un po’ preoccupante. Ci sono Irlanda e Portogallo. Suppongo che voteremo per il vincitore. Auguro buona fortuna alle nuove autorità, perché ci sono molte cose da sistemare. 5/6 Il sistema più popolare al mondo deve andare avanti e ultimamente CEV non è riuscito a tenere il passo ~ ha scritto.

Sotto il post è scoppiata una discussione e un netizen ha fatto un commento sarcastico. “Vedo che le persone provengono da grandi paesi dove la pallavolo è forte”, ha detto. Bednaruk ha risposto: “Democrazia, un voto. Ma Gibilterra mi ha sorpreso”.

In un altro commento, un esperto di Polsat Sport ha risposto al commento di un commentatore secondo cui i rappresentanti della pallavolo polacca non sono visibili da tempo e quindi influenti nelle strutture europee. “Essere invisibile non significa che non sia influente, ma in realtà mi aspettavo di più“- lo confesso.

Sebastian Swiderski: Ecco perché amiamo la pallavolo. video/PulsatSport/PulsatSport

Alexander Buric, Presidente della CEV/ Andrea Giura /Agenzia France-Presse

Giacobbe Bednaruk/Formaggio Zbigniew/intrea.tv