pallavolo. Che corsa dei pallavolisti polacchi. Tie-break nel match contro gli azzurri

Domenica sera si sono concluse ufficialmente le Olimpiadi di Parigi. La maggior parte degli appassionati di sport sta lentamente rivolgendo la propria attenzione al calcio, perché presto inizieranno i principali campionati del mondo. Gli appassionati di pallavolo, dal canto loro, sono entusiasti delle prestazioni delle giocatrici dell’Under 20, che si comportano bene ai Campionati Europei della loro categoria. Si svolge in due paesi: Irlanda e Bulgaria. Bianco e Rosso si affronteranno nel primo paese. Fino a lunedì sera i giocatori di Miłosz Majka tornavano in albergo vincendo ogni volta.

Il 12 agosto le donne polacche gareggiavano come favorite per vincere una medaglia realizzata con il metallo più prezioso. Dall’altra parte della rete gli italiani. Le rappresentative italiane, come i Bianchi e le Rosse, hanno avuto un equilibrio perfetto e si sono posizionate leggermente in vantaggio rispetto alle nostre connazionali a causa del minor numero di set mancati.

I favoriti, come avrebbero dovuto chiamarsi gli atleti della penisola appenninica, hanno già mostrato la loro forza nel primo gruppo. Le donne polacche sono rimaste completamente impotenti per gran parte della cerimonia. Gli avversari si sono gradualmente allontanati da loro con il risultato e hanno vinto in apertura alle 25:15. La seconda parte era ad un livello molto più alto. I Biancorossi hanno finalmente dimostrato ai loro avversari che non si sarebbero arresi senza combattere e questo ha portato ad una bella partita.. Sfortunatamente, questo è caduto nelle mani dei concorrenti ed è diventato poco interessante.

Doveva essere una strage, ma poi ci fu un ritorno inaspettato. Ne è rimasto solo un po’

E i giocatori del Milłosz Majka non hanno detto l’ultima parola. Alla fine del terzo set erano avanti 20:19. Poi sono stati superati per un attimo, ma hanno ripreso rapidamente il ritmo e hanno vinto meritatamente al 25:23, prolungando la partita per diverse decine di minuti.. La parte successiva della partita si è conclusa con lo stesso risultato. Quindi un gruppo di fan ha guardato il tie-break. Sfortunatamente, questo confronto è stato unilaterale e gli italiani hanno vinto 15:9. In ogni caso, le nostre donne meritano un grande applauso per aver combattuto alla pari. READ Le pallavoliste non sono ancora scese in campo, ma il messaggio è chiaro. L'«incubo» dei polacchi aumenta

Non abbiamo nulla contro la rivincita nel gran finale dell’evento. Sia le donne polacche che quelle italiane giocheranno sicuramente in semifinale. Tuttavia, prima che ciò possa accadere, la competizione a gironi deve essere chiusa. I bianchi e i rossi affronteranno gli irlandesi martedì alle 21:00.

Polonia – Italia 2:3 (15:25, 25:27, 25:23, 25:23, 9:15)

