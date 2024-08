Opinione 24 Per chi voteranno i polacchi se questa domenica si terranno le elezioni parlamentari

In un sondaggio di Opinia24, agli intervistati è stato chiesto di indicare per quale gruppo elettorale voterebbero se domenica prossima si tenessero le elezioni parlamentari. Voterebbe per il KO il 33,9% degli intervistati, in aumento rispetto a luglio, quando lo fece il 31,4%. chiese. PiS era dietro al KO con il 27,8% di supporto. (A luglio era al 27,1%). L’ultimo posto sulla piattaforma spetta alla Federazione, il 12,4% degli elettori voterà per questo partito. intervistati (13,8 per cento a luglio). La terza opzione, invece, riceve un sostegno leggermente inferiore con l’11,4%. intervistati (a luglio era l’11,6%) e la sinistra l’8,2%. (Era il 9% un mese fa). Il 4,9% dei polacchi non sa per chi voterà.