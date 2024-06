OnePlus Ace 3 Pro con una batteria straordinaria ti delizierà con il suo prezzo!

Debutta OnePlus Ace 3 Pro: uno smartphone ben equipaggiato con una tecnologia della batteria innovativa. La batteria Glacier da 6100mAh potrebbe essere una salvezza per tutti i ManiaKa. Naturalmente l’elenco delle funzionalità di OnePlus Ace 3 Pro è molto più lungo e il prezzo è eccellente. Questo smartphone apparirà in Polonia come OnePlus 12T?

Stavo aspettando il primo spettacolo OnePlus Ace 3 Pro Spero che avrà l’opportunità di apparire in Polonia come OnePlus 12T. In caso contrario, lasciamo che la prossima generazione di OnePlus si occupi almeno di alcune delle sue soluzioni, soprattutto per quanto riguarda la batteria. Diamo uno sguardo più da vicino alle specifiche di OnePlus Ace 3 Pro e scopriamo il suo prezzo.

Personalizzare. Batteria fantastica e molto altro ancora

Cominciamo con la cosa più importante. OnePlus Ace 3 Pro è dotato di Batteria da 6100 mAh. Si tratta di un eccellente valore superiore alla media e dovrebbe garantire un eccellente uptime. Hai paura che questo renda il tuo telefono più rumoroso del solito? Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. L’Ace 3 Pro ha uno spessore di soli 9 mm ed è più sottile del OnePlus 12 con una cella da 5.400 mAh. Com’è possibile?

Questo grazie alla tecnologia Batteria di ghiaccio (Batteria ghiacciata, mia traduzione), sviluppato in collaborazione con CATL. Ah Materiale in silicio e carbonio Dovrebbero accumulare il 23% di energia in più rispetto alle batterie alla grafite. Ciò ha aumentato la capacità della cella riducendone le dimensioni.

Naturalmente la riduzione delle dimensioni non è l’unico vantaggio della Ice Battery. Si prevede che la durata di servizio sarà più lungaQuindi dovrebbe essere migliore con la ricarica rapida. Sarà più veloce: OnePlus Ace 3 Pro ripristinerà il 100% della potenza utilizzando un caricabatterie da 100W In soli 36 minuti. Il produttore presuppone che dopo quattro anni la nuova batteria manterrà più dell’80% della sua capacità.

Le specifiche di OnePlus Ace 3 Pro includono molte altre chicche. OnePlus ha ideato il miglior processore possibile, e lo è Qualcomm Snapdragon 8 di terza generazione. Nella versione più potente possibile che riceverà il futuro utente di questo telefono 24 GB di RAM LPDDR5X E persino Spazio di archiviazione UFS 4.0 da 1 TB. Attualmente si tratta dei valori più alti possibili nel mondo degli smartphone. I produttori che ci offrono flagship con un massimo di 8/256 GB dovrebbero vergognarsi.

Anche la schermata del personaggio principale di questa voce sembra fantastica. Pannello da 6,78 pollici Banca d’Inghilterra 8T È realizzato utilizzando la tecnologia Schermo OLEDcon un’alta risoluzione di 2780 x 1264 pixel e Aggiornamento adattivo da 1 a 120 Hz Nella tecnologia LTPO. È il sistema stesso a decidere la frequenza di aggiornamento ottimale per l’attività da svolgere. Grazie a ciò, il funzionamento regolare è impeccabile e il tempo di funzionamento dovrebbe essere prolungato.

Le funzionalità fotografiche del OnePlus Ace 3 Pro sono innanzitutto Il modulo principale è da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Il sensore utilizzato qui è il Sony LYT-800. Misura un impressionante 1/1,43 pollici. È un’unità eccellente e anche le foto scattate con essa saranno senza dubbio così. Sfortunatamente, le restanti fotocamere sono quelle da 8MP + 2MP conosciute su telefoni molto più economici. Questo è l’unico tallone d’Achille solido di questo telefono.

Inoltre, il nuovo smartphone OnePlus offre anche: altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali in-display, Wi-Fi 6/7, doppio GPS, NFC e porta infrarossi. Il tutto è racchiuso in un packaging che soddisfa i requisiti Norma IP65 Con dimensioni di 163,3 x 75,3 x 8,7/8,9/9,0 mm ed un peso di 225 grammi. Le dimensioni specifiche dipendono dal materiale del pannello posteriore. Questi possono essere: vetro, pelle vegana o ceramica.

Prezzo OnePlus Ace 3 Pro. Apparirà in Polonia?

Se qualcuno pensa che il prezzo del OnePlus Ace 3 Pro con questa dotazione sia elevato, si sbaglia. Nel mercato interno del produttore, questo smartphone costa da 3199 a 4399 yuan (senza promozioni). Dopo la conversione diretta otteniamo 1.770-2.440 PLN. Naturalmente questo importo non ci dà nulla, anche se in modo puramente teorico L’Ace 3 Pro può costare circa 3.199-4.449 PLN.

Lo dicono le voci È probabile che OnePlus Ace 3 Pro faccia il suo debutto globale come OnePlus 12T. Non è però noto se ciò significhi anche una prima europea/polacca. Il telefono potrebbe arrivare anche solo in India. Se non altro, dovremmo essere confortati dalla notizia che la funzionalità più importante di questo telefono è stata trasferita su OnePlus 13, e questo arriverà sicuramente sulla nostra strada.

fonte: OnePlus su WeiboOnePlus, sviluppo proprio