Ondate di caldo in Polonia. Rischio incendio “alto”. Appello dell’IMWM

Il caldo è tornato in Polonia durante il fine settimana. Farà molto caldo nella maggior parte del Paese: i meteorologi hanno previsto temperature fino a 33 gradi Celsius e la mancanza di pioggia ha creato rischi di incendi in molti luoghi. Domenica, l’IMWM avverte che in alcuni luoghi la situazione sarà “intensa”.

Lo ha reso noto sabato mattina il Bureau of Meteorology and Water Management Avvertenze di primo e secondo livello contro il caldo Per quasi tutto il Paese.

Le temperature potrebbero aumentare costantemente in alcune parti del Paese durante il fine settimana 33 gradi Celsius.

Ondate di caldo in Polonia. Appello dell’IMWM

Temperature così elevate rappresentano una minaccia non solo per l’uomo ma anche per l’ambiente.

“Le giornate calde e secche sono favorevoli Aumento del rischio di incendio. Quindi, fai attenzione quando pianifichi viaggi nella natura”, insiste IMWM.

Vedi: Cambiamenti meteorologici. Non pioverà molto, ma tornerà il caldo

Le mappe rilasciate dai meteorologi mostrano sabato il pericolo di incendi in quasi tutta la Polonia “alto”e nel centro e nord-ovest del paese “estremamente alto”.

Domenica sarà ancora peggio. Poi in molte parti della Polonia, dal nord-est, attraverso il centro, fino al sud-ovest, ci occuperemo di… Pericolo di incendio “grave”. – IMWM avverte.

Il resto della zona è a rischio “alto” io “estremamente alto”.

Incendi nelle foreste polacche

Foreste demaniali Un totale di oltre 40 aerei ed elicotteri sono rimasti a terra in 30 basi in tutto il paese durante i periodi di rischio incendio.

Nel 2023 è successo in Polonia 4.621 incendi boschivi6.457 nel 2022 e 2.938 nel 2021.

