Ondate di caldo in Polonia. La temperatura pericolosa è più bassa di quanto pensi

La ricerca indica un limite sorprendentemente basso per la resistenza umana alla sopravvivenza in condizioni calde. Risulta essere inferiore a quanto potresti aspettarti.

Il caldo in Polonia non diminuisce da diversi giorni e, secondo i meteorologi, il caldo accompagnerà i polacchi per molto tempo. Le previsioni meteorologiche indicano che le temperature in alcune zone del paese potrebbero raggiungere i 32-35 gradi Celsius. A quanto pare questi valori – secondo quanto hanno riscontrato gli scienziati – superano i limiti della tolleranza umana.

Una temperatura molto elevata può portare a ictus o addirittura alla morte

Dopo aver superato un certo periodo di permanenza ad alta temperatura, il sudore smette di evaporare efficacemente dalla pelle. Questo è un importante meccanismo di raffreddamento per il corpo e la sua insufficiente efficacia può portare a colpi di calore, insufficienza d’organo e persino alla morte.

Finora Il limite di sicurezza di 35°C era del 100%. umidità Oppure 46°C al 50%. umidità. Sebbene tali condizioni estreme siano rare in natura, Gli scienziati avvertono anche del calo delle temperature. Questo è secondo una ricerca condotta dal team di Colin Raymond del Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Non solo la temperatura è importante

Vale la pena notare che non è importante solo la temperatura ambiente, ma anche altri fattori. Il limite di resistenza del corpo viene misurato utilizzando un test chiamato bulbo umido. Determina la temperatura alla quale un oggetto può essere raffreddato mediante evaporazione a una determinata umidità e pressione. Lo indicano i risultati delle ultime ricerche La massima resistenza umana è già di 30,6 gradi CelsiusI partecipanti allo studio hanno raggiunto una situazione pericolosa per la vita. READ L'antico DNA africano rivela sorprese su come i primi umani vivevano, viaggiavano e interagivano

Questi studi sono stati condotti su un gruppo di persone giovani e sane. Tuttavia, la maggior parte dei decessi legati al caldo si verificano negli anziani, soprattutto a temperature e umidità inferiori a quelle indicate negli studi.

Vale la pena prendersi cura di sé durante la stagione calda

Sebbene questi studi siano stati condotti da scienziati americani, anche gli esperti polacchi attirano l’attenzione sui rischi associati al caldo. Nel prossimo futuro in quasi tutta la Polonia le temperature supereranno i 30 gradi Celsius. Si raccomanda di prestare particolare attenzione, soprattutto se si prevede di rimanere all’aperto per un periodo di tempo più lungo. Come affrontare il caldo? Gli scienziati suggeriscono diversi metodi efficaci, anche se aprire le finestre potrebbe non essere la soluzione migliore.

Durante la stagione calda è meglio seguire i consigli che spesso ripetono gli esperti. Innanzitutto è utile idratarsi regolarmente ed evitare l’esposizione diretta ai raggi solari, soprattutto nelle ore pomeridiane. Quando dovete uscire, però, ricordatevi di bere acqua, di usare una crema con filtro UV e di coprirvi la testa (cappelli).

Inoltre, poiché sentiamo caldo non solo di giorno ma anche di notte, è utile prendersi cura di un sonno migliore durante questi periodi caldi. Come lo faccio? Prima di tutto, non dimenticare di areare la camera da letto. Puoi anche appendere gli asciugamani bagnati. Anche la biancheria da letto e il pigiama con cui dormi sono importanti. È positivo che siano realizzati con materiali naturali.