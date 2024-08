Olimpiadi di pallavolo Parigi 2024: i giocatori di pallavolo polacchi tornano nel Paese

I giocatori di pallavolo polacchi sono tornati al torneo olimpico Dopo 16 anni. L’ultima volta ha giocato a Pechino ed è stata eliminata nella fase a gironi. A Parigi è andata meglio, dove ha raggiunto i quarti di finale in grande stile. Ma a questo punto si trovarono ad affrontare concorrenti molto esigenti provenienti dagli Stati Uniti.

Gli americani hanno alzato l’asticella e hanno giocato con estremo coraggio in attacco e nel servizio, mentre i polacchi si sono lasciati sopraffare dagli avversari. Fin dall’inizio gli avversari hanno dettato il loro stile e i nostri giocatori non potevano rispondere con un servizio più difficile. Solo alla fine del set la partita si è conclusa. Tuttavia, gli americani non hanno sprecato il loro vantaggio.

Nel secondo gruppo si è assistito ad un chiaro predominio dei campioni olimpici, che hanno iniziato il girone con un vantaggio di 5:0 e 9:4. I polacchi non avevano idea di come rompere il muro americano, hanno terminato solo sette palloni in attacco e hanno aggiunto cinque stoppate efficaci. Gli avversari hanno vinto 25:14.

Un barlume di speranza è apparso all’inizio del terzo set, quando i polacchi hanno vinto i primi quattro giochi e Kiraly ha subito chiamato un time-out. Il vantaggio dei ragazzi di Stefano Lavarini era di cinque punti (11:5), ma poi hanno avuto la meglio i rivali. Si è conclusa alle 25:20. Gli Stati Uniti sono passati alle semifinaliUN La Polonia ha detto addio al torneo.

Pallavolo: i giocatori di pallavolo polacchi sono tornati in patria

Circa un giorno dopo la sconfitta, alcuni giocatori di pallavolo hanno deciso di tornare in campagna. Natalia Mdrzek, Agnieszka Korneluk, Joanna Wosch, Magdalena Stesiak e Malwina Smarczyk salirono sull'aereo, che avrebbe dovuto lasciare Parigi per Varsavia alle 19:45.

Circa 22 concorrenti sono atterrati all’aeroporto Frederic Chopin.

Mentre raccoglievano i bagagli e attraversavano la stazione, videro un piccolo gruppo di fan che aspettavano il loro ritorno. Ci saranno sicuramente più tifosi se i giocatori non faranno una scelta diversa da quella inizialmente prevista. I passeggeri del volo proveniente da Parigi avrebbero dovuto presentarsi nel Distretto 2, lì si trovavano in fila anche sostenitori e giornalisti. Per caso, abbiamo appreso da altri viaggiatori che gli attori erano andati nel Distretto 1.

Quando siamo arrivati ​​lì, si è scoperto che i giocatori di pallavolo non avrebbero rilasciato interviste. Secondo il responsabile dei rapporti con i media dell’aeroporto, i giocatori sono rimasti da soli all’aeroporto e “non erano obbligati a parlare con i giornalisti”.

L’arrivo a Varsavia del resto della squadra e dello staff tecnico è previsto giovedì intorno all’una del pomeriggio.

