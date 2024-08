Olimpiadi: Brasile-USA, anteprima semifinali Turchia

Giovedì si svolgeranno le semifinali dei Giochi Olimpici di Parigi. Purtroppo tra questi non vedremo la nazionale polacca. La nazionale polacca ha perso nei quarti di finale contro gli Stati Uniti. Brasiliani e americani si sfideranno nella finale dell’evento più importante del quadriennio, e nella seconda coppia ci saranno le donne turche e italiane. Le squadre vincitrici si giocheranno la medaglia d’oro domenica prossima.

giovedì 8 agosto; 16:00 Brasile – Stati Uniti

Nella prima semifinale, quali squadre affronterà la Nazionale polacca di pallavolo nel turno precedente. Il Brasile è stato sorteggiato insieme alla Polonia nel Gruppo B. È vero che finora hanno fatto bene. Finora ha vinto 3:0 in tutte le partite. Nei quarti di finale i Canariños hanno sconfitto senza grossi problemi la Repubblica Dominicana. Sono davvero in ottima forma. Giocano in modo molto cooperativo. Ma soprattutto merita una menzione speciale il loro capitano Gabi, che eccelle sia in attacco che in difesa. Carroll eccelle nell’elemento di blocco e si colloca al 3° posto nelle statistiche individuali. Nessuno finora è riuscito a minacciare la squadra sudamericana. Sebbene i loro rivali abbiano lottato alla pari all’inizio del set, già a metà set i brasiliani hanno iniziato a controllare la situazione e hanno creato un vantaggio che sono riusciti a mantenere fino alla fine del set.

Ci sarà una semifinale in Brasile Martedì il Team USA ha eliminato la Polonia dalle Olimpiadi. Gli americani hanno vinto finora 3 partite su 4. Hanno combattuto due partite da cinque set, perdendo la prima partita contro la Cina e poi vincendo contro la Serbia. Partita dopo partita continuano a giocare sempre meglio. Nei quarti di finale hanno giocato in modo solido e hanno mantenuto la concentrazione per tutto il tempo. Nonostante abbiano perso diversi punti, sono riusciti a rientrare in partita e a recuperare la sconfitta. Ricordiamoci che loro sono i campioni olimpici in carica e sicuramente faranno di tutto per ripetere questa vittoria. Nella squadra statunitense merita una menzione il prodigio del muro Siaka Ogboku. È secondo nella classifica individuale. Il capocannoniere della squadra è Andrea Drews. Sembra che combatteremo abbastanza alla pari.

giovedì 8 agosto; 20:00 Turchia – Italia

La seconda semifinale vedrà protagoniste le squadre che hanno già gareggiato tra loro nel girone. Le donne turche non hanno mostrato lo stesso andamento nella prima fase. Hanno sfiorato la sconfitta nella prima partita contro la nazionale olandese in questo torneo. E, esattamente Nella partita contro gli italiani hanno subito una sconfitta molto dolorosa con il punteggio di 0:3. Tuttavia, nei quarti di finale hanno dato vita ad una vera battaglia con i cinesi, leggermente favoriti in questo torneo. Grazie all’eccellente atteggiamento del loro leader Melissa Vargas ha segnato 42 punti per la sua squadra in questa partita. Le donne turche combattono sempre fino alla fine e non si arrendono mai, ma le attende un compito molto difficile.

I loro avversari saranno gli azzurri, in ottima forma per questa partita. Ha perso solo 1 set in 4 partite giocate finora. Nei quarti di finale hanno eliminato la squadra serba molto forte, che avrebbe dovuto vincere medaglie olimpiche. Naturalmente, il principale “cannone” dell’attacco italiano è Paola Egonu. Tuttavia, non è l’unica giocatrice a eccellere. Miriam Sylla è una grande spinta in ricezione, e l’esperta Anna Tanesi è ottima in rete. In questo evento la squadra guidata da Julio Velasco propone un gioco altamente organizzato. Basterà sconfiggere le donne turche per la seconda volta e lottare per l’oro? Lo scopriremo giovedì sera.

