O forse Samsung lo farà? Il destino dei processori Galaxy S25 non è chiaro

Il Samsung Galaxy S25 si avvicina rapidamente. Anche se la prima è già avvenuta sei mesi fa, non è ancora del tutto chiaro quali processori Samsung utilizzerà questa volta.

Il Samsung Exynos 2500 nasce con dolore

Samsung deve affrontare una serie di sfide nello sviluppo dell’Exynos 2500, principalmente a causa di Dall’uso dell’innovativo ma inefficiente processo tecnologico GAA da 3 nm. Si vocifera addirittura che Samsung non sarà in grado di produrre nuovi sistemi e che l’intera linea Samsung Galaxy S25, prevista per il rilascio all’inizio del 2025, sarà alimentata da efficienti sistemi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, ma non senza inconvenienti, dovuti principalmente a la loro enorme avidità.

Tuttavia, gli ultimi rapporti sull’Exynos 2500 sono molto ottimisti. Si dice che Samsung abbia fatto progressi significativi nel suo lavoro e la première dei suoi nuovi modelli di punta Galaxy sia diventata più realistica.

Sembra che il duro lavoro di Samsung stia procedendo senza intoppi, dato che è apparso l’ultimo prototipo del processore Exynos 2500, che lo rende il chip più efficiente di sempre, sostituendo persino l’efficienza del processore bionico A15 di Apple con una frequenza di 3,2 GHz. – Mapple_gold (@MappleGold) 13 luglio 2024



C’è un nuovo prototipo di Exynos 2500, che batte facilmente l’Apple A15 Bionic

Il prototipo Exynos 2500 raggiunge frequenze operative di 3,20GHz, che consente di battere i record di prestazioni per il lavoro single e multi-core. Sono stati eseguiti test su CPU e GPU Exynos 2500 Risultati migliori rispetto a Snapdragon 8 Gen 3principalmente a causa dell’applicazione Cluster CPU a 10 core.

Forse la cosa più interessante è la notizia che… Tutto questo è ottenuto con una migliore efficienza energetica rispetto all’Apple A15 Bionic. Ci sono molte opinioni su Exynos sul surriscaldamento e sullo scaricamento rapido della batteria. Il passaggio agli Snapdragon nella serie Samsung S23 è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei clienti.

Aspetto: Samsung Galaxy S25 Ultra – Finalmente sappiamo qualcosa



Aspetto: Samsung riparerà la fotocamera del Galaxy S24 Ultra

Nel 2024, i modelli S24 e S24+ faranno nuovamente affidamento su Exynos, ma Samsung sembra aver fatto un po’ i conti con questo. Si tratta di smartphone di grande successo che hanno un’autonomia sorprendentemente buona in relazione alla capacità della batteria. Vale la pena notare che anche Samsung ha lanciato questa settimana Processore Exynosa W1000 con tecnologia 3nm Dedicato all’elettronica indossabile: anche qui gli annunci sull’autonomia con una singola carica sono molto promettenti.

Una cosa è certa, Il dominio assoluto del mercato di Qualcomm non porterà alcun bene a nessunoPerché anche se il produttore ha grandi iniziative come questa Facilitare gli aggiornamenti software per i piccoli produttoriE anche questo Può combattere duramente contro i produttori di telefoniche non richiedono abbastanza SoC Qualcomm.

Fonte immagine: Lech Okun / Telepolis.pl

Fonte del testo: WWCFtech, Mapple_gold, ed. Compreso