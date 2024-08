Non installare un nuovo aggiornamento di Windows a meno che non ti piaccia la seccatura

È meglio non installare l’ultimo aggiornamento di Windows 11, contrassegnato con KB5041585. Causa molti problemi al tuo computer e ti impedisce persino di giocare a Valorant.

L’aggiornamento KB5041585 per Windows 11 è molto importante perché risolve una falla di sicurezza che ha consentito agli aggressori di prendere il controllo del sistema. Sfortunatamente, causa molti problemi allo stesso tempo, quindi per ora è meglio posticipare l’installazione.

Fantastico aggiornamento per Windows 11

L’aggiornamento KB5041585 causa diversi problemi. Molti utenti hanno riferito di non essere in grado di installarlo affatto. Sbagliano ogni volta. Visti altri resoconti, questo potrebbe essere considerato un po’ di fortuna.

Coloro che sono riusciti a installare l’aggiornamento hanno segnalato diversi problemi di prestazioni e stabilità, soprattutto nei giochi. Alcuni utenti sperimentano anche un carico costante della CPU del 100%, che ovviamente influisce notevolmente anche sul comfort di utilizzo del computer.

Il problema è iniziato subito dopo l’installazione dell’aggiornamento mattutino. Qualsiasi app leggermente pesante come Adobe Photoshop o Audition o giochi come Diablo e World of Warcraft continuano a bloccarsi, e questo è l’unico cambiamento che questo PC ha visto dall’aggiornamento del mese scorso. La finestra di dialogo dice “Programma Questo non è stato un problema fino ad oggi.

– ha scritto un utente Reddit.

Come se ciò non bastasse, anche i giocatori di Valorant hanno i loro problemi. In alcuni casi, l’aggiornamento fa apparire l’errore Vanguard (anti-cheat), rendendo impossibile l’esecuzione del gioco. Quindi per il momento è meglio rimandare l’aggiornamento.

sembra: Un nuovo aggiornamento di Windows rallenterà il tuo computer. Questo non è un fallimento



sembra: Finestre con un cambiamento importante. Lo aspettiamo da 30 anni

Fonte immagine: Lumintang Villa / Shutterstock.com

Fonte testo: Windows più recente