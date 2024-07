Eravamo orgogliosi di noi stessi, ma allora non potevamo assolutamente essere degli eroi. Abbiamo creduto che fosse nostro dovere e abbiamo giurato fedeltà alla Polonia – dice il capitano. Władysław Antoni Dąbrowski prese parte alle lotte per la liberazione di Ancona nel 1944.

Il 18 luglio 1944 la 2ª Armata polacca del generale Wodysław Anders liberò la città portuale di Ancona sul Mare Adriatico. La presa di Ancona e dell’intera Marca adriatica, operazione indipendente dell’esercito polacco, contribuì ad abbreviare i tempi dei combattimenti degli Alleati contro i tedeschi in Italia.

In occasione dell’80° anniversario della liberazione di Ancona, il Ministero per i veterani e le vittime dell’oppressione organizza una commemorazione nella Repubblica Italiana dal 17 al 19 luglio.

Capitano. Władysław Dąbrowski, che nel 1944 partecipò tra gli altri alla lotta per la liberazione di Ancona, ha sottolineato in un’intervista al PAP di aver provato una grande soddisfazione 80 anni fa. “Noi ragazzi di allora abbiamo mostrato la volontà di combattere e difendere la nostra patria. Queste sono parole davvero alte, ma è successo davvero”, ha detto.

Notò anche di avere un vivo interesse per la storia, in particolare per l’antichità. “Ho creduto nei grandi leader dell’antichità e del Medioevo. Noi polacchi siamo loro pari, chissà, forse li supereremo anche nello zelo per la patria, nel patriottismo e nella giustizia”, ​​ha spiegato il capitano. Dubrowski.

Alla domanda se i soldati della 2a armata polacca si sentissero degli eroi dopo così tante battaglie e operazioni di successo, Władysław Debrowski ha risposto di no. “Abbiamo fatto tutto questo per la Polonia”, ha osservato. “Eravamo orgogliosi di noi stessi, ma non c’erano dubbi che nessuno di noi fosse un eroe. Abbiamo creduto che fosse nostro dovere e abbiamo giurato fedeltà alla Polonia. Penso che lo abbiamo adempiuto al cento per cento”, ha concluso.

Capitano. Władysław Antoni Dąbrowski è nato il 6 ottobre 1924. Prima della guerra viveva a Noogródek, dove suo padre era un armaiolo.

Nell’aprile 1940 fu arrestato dall’NKVD e deportato con la sua famiglia dalla regione di Novgorod al Kazakistan e successivamente nella provincia di Aktyubin. Fu costretto a lavorare in un kolkhoz. Kirov nel villaggio di Sorzajskij. Nell’aprile 1942, Zhanki Zulil dell’Uzbekistan si offrì volontario per arruolarsi nell’esercito polacco formato nell’Unione Sovietica. A Tashkent fu assegnato al battaglione d’assalto “S” sotto il comando del capitano. Zbigniew Kiedacz, nella 5a divisione di fanteria Kresowa.

Dopo aver completato l’addestramento militare, dal dicembre 1943 prestò servizio come carrista nel 15° reggimento Ulan di Poznan. Ha vissuto in Iraq, Palestina, Libano ed Egitto. Nel febbraio e all’inizio di marzo del 1944 fu trasferito in Italia, dove seguì la rotta di battaglia della 5a divisione di fanteria Kresowa della 2a armata polacca. Prese parte alle battaglie in prima linea contro i tedeschi a Capracotta, poi alla battaglia di Montecassino e alle battaglie per la liberazione di Ancona e Bologna.

Da Ancona Anna Kruszynska