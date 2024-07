NEC ha nuovi monitor. Questi sono modelli di business

Quali sono le specifiche di un buon monitor per il lavoro? Secondo Sharp/NEC, è tutta una questione di un ampio spazio di lavoro, una base ben regolabile e un ampio pannello I/O.

Esistono molti produttori di monitor e modelli più diversi nel mercato dei computer. Ciò non dovrebbe sorprendere nessuno quando hai bisogno di un monitor diverso per il lavoro d’ufficio, un monitor diverso per i giochi e un altro per la grafica professionale e l’elaborazione video. Oggi ci concentreremo sulla presentazione per le aziende.

I nuovi display saranno in vendita nell’ottobre 2024

Nitido/NEC Ha allestito due display della serie Multi-sincronizzazioneche fornisce la risoluzione 1440 pixel IL 4K. L’attenzione qui è rivolta al pannello I/O completo, alle ampie opzioni di regolazione e alla produzione impeccabile. A ciò si aggiunge anche una garanzia del produttore di 3 anni leggermente più lunga.

Stampante Sharp MultiSync EA272Q È un monitor a schermo piatto da 27 pollici con matrice IPS. Stiamo parlando di risoluzione 2560 x 1440 pixel,frequenza di aggiornamento 60 Hz E tempo di reazione 6 ms. La luminosità tipica è 350 cd/m2Il contrasto è 1000:1. La copertura cromatica pubblicizzata è del 100% per il pannello sRGB e del 77% per il pannello NTSC.

Stampante Sharp MultiSync EA272U È anche un monitor da 27 pollici con matrice piatta IPS. Stiamo parlando di risoluzione qui 3840 x 2160 pixel,frequenza di aggiornamento 60 Hz E tempo di reazione 5 ms. La luminosità tipica è 400 cd/m2Il contrasto è 1000:1. Abbiamo anche ottenuto una migliore copertura del colore: 110% per il pannello sRGB e 78% per il pannello NTSC.

Entrambi i monitor offrono una base regolabile fino a 150 mm in altezza, inclinazione e panoramica Funzione fondamentale. Il pannello I/O è dotato di una porta HDMI, due porte DisplayPort, USB C con ricarica rapida fino a 90 W, HUB USB 3.2 Gen 1 e un connettore RJ-45. I monitor possono essere collegati in serie, riducendo il numero di cavi.

Sharp MultiSync EA272Q o Sharp MultiSync EA272U Sarà in vendita nell’ottobre 2024. Ci saranno versioni in bianco e nero tra cui scegliere. I prezzi proposti in Polonia non sono stati rivelati.

