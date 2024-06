NAWA ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per il programma che porta il suo nome, Stefan Banach

L’Agenzia nazionale per lo scambio accademico ha annunciato l’apertura delle candidature per il programma intitolato a Stefan Banach. Il programma è un’iniziativa congiunta tra il Ministero degli Affari Esteri e l’Agenzia nazionale per gli scambi accademici e mira a sostenere lo sviluppo sociale ed economico nei paesi in via di sviluppo.

Il modo per sostenere lo sviluppo di questi paesi è aumentare il livello di istruzione e di qualificazione professionale dei cittadini di questi paesi.

Come annunciato nell’annuncio di lunedì, come parte del programma, l’Agenzia nazionale per lo scambio accademico (NAWA) offre agli studenti di un elenco selezionato di paesi una borsa di studio per gli studi del secondo anno in polacco o inglese presso università polacche sotto la supervisione del Ministro della Scienza e Tecnologia. alta educazione. Nelle università pubbliche, il programma fornisce istruzione gratuita. Gli studi in lingua polacca possono essere preceduti da un corso preparatorio di un anno svolto con una borsa di studio.

“La borsa di studio ammonta a 1.800 PLN al mese e viene pagata per un massimo di 12 mesi per anno accademico, a partire dal primo mese di studi e dal corso preparatorio NAWA”, si legge nel bando.

Il programma Banach NAWA è rivolto ai cittadini dei seguenti paesi: Albania, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaigian, Bangladesh, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Montenegro, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ecuador, Etiopia, Filippine e Georgia. India, Indonesia, Iraq, Iran, Yemen, Giordania, Kazakistan, Kenia, Colombia, Kosovo, Libano, Macedonia del Nord, Messico, Moldavia, Mongolia, Nepal, Nigeria, Palestina, Papua Nuova Guinea, Perù, Ruanda, Senegal, Serbia, Tanzania , Tunisia, Ucraina, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia.

“Questa importante borsa di studio implementata nell’ambito del Programma di aiuto polacco del Ministero degli Affari Esteri offre ai giovani più talentuosi provenienti da Asia, Africa e Sud America l’opportunità di proseguire gli studi di secondo ciclo in Polonia. Grazie a queste iniziative, il nostro Paese svolge un ruolo importante”, ha affermato la Dott.ssa Zofia Sawiecka, direttrice ad interim dell’Agenzia, nel comunicato: “Il programma svolge un ruolo nella costruzione del potenziale intellettuale nelle regioni in via di sviluppo e i beneficiari delle borse di studio diventano ambasciatori per la Polonia e la Polonia. università nei loro paesi d’origine”.

Lo sponsor del programma è Stefan Banach (1892-1945) – un eminente matematico polacco, cofondatore della Scuola di Matematica di Lviv e del ramo della matematica chiamato analisi funzionale, che viene utilizzato per descrivere, tra le altre cose, i fenomeni naturali.

I dettagli del reclutamento sono disponibili sul posto. (porta)

posto di blocco/