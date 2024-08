N. Spencer: La scienza e la religione contribuiscono al progresso

Il punto di partenza di questa conversazione è stato il suo recente libro, Jurisdiction: The Intertwined History of Science and Religion, pubblicato in Gran Bretagna il 2 marzo 2023, dedicato alle connessioni storiche tra scienza e religione. Secondo l’autore, la questione è molto più complessa di quanto suggeriscano i miti popolari sull’argomento.

Secondo lui, il rapporto tra i due “diventerà la questione più importante del nostro secolo poiché la scienza è sempre più in grado di ridisegnare la natura umana. Crede che alcuni tipi di progressi, come il famoso strumento ChatGPT [program służący do tworzenia odpowiedzi na dane wprowadzone do programu przez użytkownika — KAI] “Sono elementi di sviluppo che sono molto più ampi dello spazio che abbiamo per pensarli moralmente. Questa è una questione religiosa, perché risale all’idea dell’uomo”.

Secondo Spencer, “Per vedere come la scienza e la religione – ciascuna a modo suo – ci aiutano a rispondere alla domanda su chi siamo, dobbiamo partire da ciò che entrambe queste entità molto sottili rappresentano”. La scienza tenta di ottenere una comprensione oggettiva o almeno neutrale del mondo fisico. Lo scienziato ha sottolineato che le persone sono esseri materiali, quindi la scienza vuole capirle in questo modo.

Ma ha subito aggiunto che anche gli esseri umani sono complessi, sono persone, nel senso che «la nostra complessità emergente ha creato in noi qualcosa che si può chiamare l’anima». Le persone ricorrono naturalmente al linguaggio dell’anima, cercando di spiegare la dimensione personale derivante dalla natura umana. L’interlocutore del portale spiega: «La religione, se parlata negativamente, è un parassita di questa dimensione, e se parlata più positivamente, è uno degli ambiti, e forse il più importante, in cui comunichiamo tra di noi e con la realtà in modo globale. livello personale.” .

Ha osservato che uno degli argomenti a sostegno di questa affermazione è che gli esseri umani devono essere compresi a più livelli. Se comprendiamo noi stessi solo attraverso metodi scientifici, come esseri fisici, finiremo per essere privati ​​della nostra umanità. D’altra parte, se ci consideriamo solo come “esseri spirituali”, trascureremo la nostra importantissima esistenza fisica. Pertanto, la scienza e la religione possono contribuire positivamente a una comprensione globale di ciò che è umano, come ha osservato Spencer.

Alla domanda se una visione veramente positiva del progresso fosse possibile senza nozioni religiose della dignità umana e un ordine morale che presupponesse l’esistenza della divina provvidenza, lo scienziato ha risposto che il progresso dipende chiaramente da qualche teleologia, da alcuni obiettivi. Questo può essere raggiunto solo quando hai qualcosa per cui lottare. Allo stesso tempo, credeva che forme di progresso fossero possibili senza alcun quadro religioso, spirituale o addirittura morale. Ad esempio, è meglio provare meno dolore fisico che provarne di più? E se ti stai muovendo verso una riduzione del dolore fisico, è una sorta di progresso. Ha aggiunto: “Pertanto, non credo che l’idea stessa di progresso dipenda esclusivamente dall’esistenza di standard morali o spirituali. Il progresso può essere raggiunto in termini puramente laici”. “Poiché siamo quello che siamo, vogliamo anche un progresso morale e spirituale”, ha sottolineato.

Affrontando la questione degli “straordinari progressi nel corso dei secoli sia nella scienza che nella religione” e le possibili interconnessioni tra le due che potrebbero spiegare ciò, Spencer ha riconosciuto che non c’erano dubbi sul fatto che la scienza come tecnologia e ingegneria avevano relativamente cambiato la faccia della Terra. e la vita umana. Breve tempo. “Il mondo è prevalentemente religioso ed è probabile che lo diventi ancora di più nel 21° secolo”. – ha affermato con fermezza il ricercatore britannico.

Tuttavia, ha osservato che “la politica, che oggi gode di una pessima reputazione”, è forse più importante della scienza o della religione come strumento di progresso. Un esempio di ciò è l’eradicazione del colera nel XIX secolo, perché la comprensione scientifica della malattia e il desiderio umano di sradicarla, spesso basato su motivazioni religiose, furono coordinati da governi e stati, e quindi attraverso la politica, e il colera è stato effettivamente sradicato. Quindi la scienza e la religione contribuiscono, ma spesso richiedono il coordinamento pubblico attraverso la politica per ottenere progressi.

Secondo Spencer, scienza e religione come le intendiamo oggi sono termini del tutto moderni. Qualche centinaio di anni fa, la gente parlava di entrambi in modo diverso da noi. In Gran Bretagna, ad esempio, fino alla metà del XIX secolo vi era una significativa sovrapposizione sociale, concettuale e intellettuale tra scienza e religione. Uno dei motivi delle tensioni e dei conflitti tra loro a quel tempo era la presenza di due diverse autorità socialmente isolate. Da allora è stata sollevata la questione del rapporto tra scienza e religione. Alcuni li vedono come aree di apprendimento completamente separate, dove una si occupa dei fatti e l’altra dei valori. Pertanto non possono sovrapporsi.

Sebbene queste aree siano identificabili, si sovrappongono almeno a un livello cruciale: quando si tratta di noi esseri umani, non è facile separare i fatti dai valori.

Quindi la tensione attuale nasce dal fatto che la scienza e la religione hanno un ruolo molto importante in alcune questioni. Ciò richiede trattative attente. Non basta dire che queste aree sono distinte. Quando parliamo di intelligenza artificiale, ingegneria genetica, aborto o estensione della vita, solleviamo importanti questioni scientifiche del nostro secolo. Ma affronta anche l’idea di cosa significhi essere umani, e questa è una questione profondamente religiosa.

Quando gli è stato chiesto perché ha scritto il suo ultimo libro su due autorità, Spencer ha spiegato che si occupa del rapporto tra scienza e religione e viceversa da circa 15 anni, e si rende conto che c’è una visione sbagliata del conflitto tra scienza, religione e religione. A loro e che storicamente è sempre stato così. Questa convinzione nacque alla fine del XIX secolo, durante un periodo di tensione, in particolare a causa delle storie altamente influenti della scienza e della religione, che vedevano il rapporto tra loro come da tempo in costante conflitto.

Nel mondo accademico, la storia della scienza e della religione come disciplina scientifica è relativamente nuova. Il mondo accademico ha completamente capovolto questo quadro, dimostrando che questo rapporto è molto più complesso e positivo di quanto suggerisca il mito popolare. Ma non è mai arrivato al grande pubblico. Qualche anno fa ho realizzato una serie della BBC raccontando questa storia, e The Magisterium è stato il libro che è venuto fuori da quella serie.

Spencer ha osservato che l’opinione prevalente secondo cui molti scienziati secoli fa erano cristiani, mentre gli scienziati più famosi di oggi si considerano atei, è “molto meno drammatica e drammatica”. Ciò che conta non è che gli scienziati non siano più religiosi, ma che la società sia diventata molto meno religiosa. In generale, la percentuale di studiosi religiosi è più o meno equivalente alla proporzione di persone religiose nel paese o, più precisamente, alla proporzione di persone religiose nella classe socioeconomica a cui appartengono gli studiosi. Gli scienziati nella società sono religiosi quanto la società.

N. Spencer ha anche spiegato a quale “Theos Think Tank” appartiene. Secondo lui si tratta di un gruppo cristiano che opera da 17 anni. È stata istituita con il sostegno dell’arcivescovo anglicano di Canterbury e dell’arcivescovo cattolico di Westminster, ma non è associata ad alcuna denominazione specifica. Lo scienziato ha sottolineato: “Esistiamo per parlare meglio del cristianesimo, e soprattutto della fede in generale, nella vita pubblica contemporanea”. Ha aggiunto che l’essenza di ciò che fanno è contribuire a migliorare la storia in due modi: più accurato, perché la ricerca è al centro di ciò che fanno, ma anche migliore, nel senso che è più coinvolgente e coerente.

Nell’ambito di questo think tank si è parlato, tra gli altri, del rapporto tra bellezza, scienza e religione, che faceva parte di un progetto più ampio avviato dalla Catholic University of America. Lui stesso ha fatto una piccola ricerca nel Regno Unito perché era particolarmente interessato all’estetica.

Ha spiegato che in generale esiste una profonda armonia tra verità e bellezza. Alcuni famosi ricercatori credono addirittura che la bellezza conduca alla verità, cosa molto apprezzata soprattutto da alcuni studiosi. Ad esempio, i fisici probabilmente la penserebbero così. Ma dipende anche da una certa concezione della bellezza, il che è alquanto discutibile dal punto di vista estetico. Tratta la bellezza come sinonimo di eleganza, semplicità e simmetria, ma molti teorici estetici ritengono che questa non sia una definizione accurata di bellezza.

Quindi lo studio è stato un tentativo di scoprire la portata dell’impatto di questa idea. La risposta è sì, c’è qualche effetto, ma è molto sottile. La bellezza può essere usata come linea guida negli sforzi scientifici, ma se è così, deve essere trattata con estrema cautela.

Secondo lo studioso i cristiani dovrebbero mantenere un atteggiamento di celebrazione e di sostegno nei confronti della scienza. Spiegando questa breve affermazione, ha aggiunto che dovrebbero prestare molta attenzione a ciò che sta accadendo, perché in un certo senso non esiste la scienza, ma esistono gli scienziati. Ci sono stati momenti nel corso della storia in cui i cristiani si sono opposti con veemenza alla scienza e si sono sbagliati completamente, ma ci sono stati anche momenti in cui hanno avuto completamente ragione. Quindi la risposta più lunga è guardare attentamente, perché non tutta la scienza è uguale.

Alla domanda se la religione pone limiti alla scienza e se sono necessari, Spencer ha risposto che ovviamente la scienza può essere separata dalla religione in modo assoluto, e ci sono società atee che hanno ingiustamente limitato la scienza, ma non c’è alcun problema con tale restrizione. Allo stesso modo, ci sono innumerevoli comitati etici in tutto il mondo che sfidano e pongono limiti alle pratiche scientifiche oggi.

Lo scienziato ha ammesso di essere un sostenitore degli investimenti nella ricerca scientifica e che le restrizioni dovrebbero riguardare il metodo per farlo, non l’investimento stesso. Fondamentali sono anche i vincoli su come utilizzare la conoscenza acquisita. Quindi ci devono essere dei limiti all’apprendimento, ma deve essere fatto con attenzione.

Al termine del colloquio, lo scienziato ha ammesso di non essere ottimista per natura, così come riguardo al futuro e al dialogo tra religione e scienza, ma – ha aggiunto – “dice più su di me che sul futuro. ” Ha spiegato che non è preoccupato che l’intelligenza artificiale diventi senziente e senziente, ma piuttosto di come verrà utilizzata da attori malvagi che vogliono manipolare la realtà. “Non mi preoccupo tanto di ciò che le nuove tecnologie possono farci, ma piuttosto di ciò che gli altri possono farci utilizzando le nuove tecnologie”, ha concluso Nicholas Spencer.