Mostrare Cracovia ai turisti americani. Dice che è stata una grande sorpresa per loro

Katarzyna Pawlicka, Wirtualna Polska: Gli americani non sono sorpresi che tu abbia trasferito Los Angeles a Cracovia?

Tom Bonneau: Mi viene posta spesso questa domanda (risate). Nel frattempo, ci sono molte ragioni per non vivere negli Stati Uniti, ad es. Assistenza sanitaria terribile, prezzi immobiliari alle stelle, più alti che in Polonia, e una politica decisamente polarizzante. Cracovia, invece, ha le proporzioni perfette: non puoi lamentarti della mancanza di gente, ma non è affollata, ha ottimi ristoranti e un’atmosfera europea. Viziato dall’offerta culturale di Los Angeles, vorrei che ci fossero più concerti, compresi spettacoli intimi.

L’amore per la città è stato sufficiente per prendere sul serio il turismo?

Mi sono sempre occupato di marketing, ma la mia passione è viaggiare. Nel 2014 mi sono preso una pausa dal lavoro e ho viaggiato in Australia, Turchia e Giappone. Una delle ispirazioni per creare la mia attività di viaggio sotto forma del nostro concetto di Little Monty è stata la mia esperienza a Tokyo. Ho testato un’app mobile in cui la gente del posto aiuta a guidare i turisti verso i ristoranti locali (di cui le persone non sono a conoscenza). I consigli erano autentici e tutto è stato organizzato al telefono, il che è stato fantastico.

Anche il viaggio a Santorini è stata un’esperienza importante. Ci è piaciuto molto, ma volevamo conoscere l’isola più del solito lato turistico. In una piccola libreria abbiamo trovato una guida d’arte sotto forma di mappa con luoghi unici sull’isola: gallerie o cantine, ristoranti locali, ecc. Abbiamo iniziato a seguire queste istruzioni ed è stata una bellissima esperienza. Durante la pandemia, quando pensavo a cosa fare dopo, ho pensato che mi sarebbe piaciuto fare qualcosa di simile a Cracovia. READ 10 La migliore custodia rigida chitarra classica del 2024 - Non acquistare una custodia rigida chitarra classica finché non leggi QUESTO!

Tom e Anya aiutano i turisti a scoprire la poco conosciuta Cracovia © Archivio privato | Paolo Wotnicki

Cos’è Kuttaim Mandi?

È un progetto originale in cui io e mia moglie siamo pienamente coinvolti: lei gestiva un’azienda di cosmetici naturali e da quando ha venduto il marchio organizza tour a tempo pieno. Il nostro primo prodotto che abbiamo lanciato è stata una guida sotto forma di mappa, migliorata nella grafica (collaborazione fissa con un grafico e illustratore), nella produzione (la mappa è realizzata su carta di pietra ecologica e impermeabile) e regali. I migliori ristoranti, caffè, bar, i musei più interessanti e i consigli di viaggio che abbiamo controllato.

Inoltre, forniamo assistenza completa durante il viaggio: trasferimento all’aeroporto, prenotazione dell’alloggio, acquisto dei biglietti, assistenza nella scelta delle attrazioni, ecc. Utilizziamo un’applicazione mobile per pianificare il viaggio, grazie alla quale il nostro ospite ha tutte le informazioni. Ha bisogno di: conferma della prenotazione, biglietti d’ingresso al museo, posti per il caffè, il pranzo, sul tuo telefono.

Le vostre offerte sono utilizzate soprattutto dagli americani?

A questo punto sì, anche se decisamente no. Un’assistenza così ampia durante i viaggi è particolarmente importante per i ricchi americani, che sono abituati a delegare compiti e a pagarli. Si aspettano una governante a casa, una tata, un giardiniere e sostegno quando viaggiano. Inoltre, vogliono risparmiare tempo, ad es.

Mi aspetto che Cracovia sia una tappa frequente del loro tour in giro per l’Europa.

Uno dei nostri obiettivi fondamentali è convincere i turisti che Cracovia è una città in cui vale la pena trascorrere almeno 5-7 giorni, compresi i viaggi ad Auschwitz-Birkenau e Wieliczka, per non parlare di posti come lo straordinario giro in bicicletta fino a Dynik sulla Vistola. il fiume Lo consiglio a tutti, sia turisti che residenti.

Ad esempio, offriamo anche una visita a tema della Seconda Guerra Mondiale, uno dei musei più interessanti di Cracovia in via Pomorska, dedicato alle vittime del nazismo e del comunismo. Prima ricevevano 3-4 visite al giorno! È un’ottima scusa per gli ospiti americani per conoscere la complicata storia della Polonia e apprendere che le stesse celle furono utilizzate prima durante l’occupazione tedesca e poi durante l’occupazione sovietica. Durante i viaggi a Kazimierz non ci concentreremo solo sul periodo prebellico, ma mostreremo anche come è nato.

A nostra volta organizziamo degustazioni di vini locali polacchi, salumi e formaggi durante la visita alla miniera di Wieliska. Gli americani li adorano, anche se non sono abituati a condizioni così intime, li amano moltissimo.

Molti di loro visitano la Polonia per la prima volta. Devo chiederti dello stereotipo.

Gli stereotipi sulla Polonia sono forti anche tra le persone che meno ci aspettiamo. Il mio patrigno verrà a trovarci a Cracovia nel 2018 e l’ultima volta che è stato in Europa negli anni ’70 ha messo la sua carta igienica nella valigia e si è chiesto se le posate nei ristoranti sarebbero state incatenate al tavolo. Una barretta di latte.

In Austria, in un hotel a cinque stelle, io e mia moglie abbiamo incontrato una coppia americano-austriaca che viveva a Los Angeles e Vienna. Stavamo parlando di Cracovia e questa donna, che era ebrea, ci chiese con molta insistenza se lì sarebbe stata al sicuro. Era l’estate del 2020, quindi c’erano molti articoli confusi sulla Polonia, ad es.

Ecco perché ho condotto un esperimento posizionando una borsa al centro della piazza del mercato di Cracovia. Volevo dimostrare che Cracovia è una città molto sicura. Ora molti turisti provenienti dall’America, ovviamente a causa della vicinanza all’Ucraina, hanno paura della guerra. Chiedono se il mercato sarà accidentato e vuoto. Mi riferisco alle dichiarazioni ufficiali del governo americano secondo cui la Polonia è ancora nella lista dei paesi sicuri

L’ultimo stereotipo, il più vero, si applica solitamente alle persone dell’Europa centrale e orientale. Gli americani credono che manchino di calore e apertura. Mi mancano le conversazioni affettuose con i cassieri nei negozi di qualità di Los Angeles e i sorrisi degli sconosciuti per strada. Quindi il prossimo esperimento sociale che farò sarà dire “ciao” alle persone e sorridere loro. Scommetto che 1 su 10 risponderebbe allo stesso modo.

In Polonia, però, se ho in mano una ciambella, un obwarzanek o una fetta di pizza, automaticamente chiedo agli sconosciuti “buon appetito”. Questo è un meraviglioso must polacco che adoro. Le persone si illuminano immediatamente quando vedono il cibo. Non abbiamo eguali in America.

Gli americani adorano la cucina polacca © Archivio privato | Paolo Wotnicki

Gli americani apprezzano il cibo polacco?

È stata una grande sorpresa per loro! Arma segreta polacca (risate). Non si aspettano del buon cibo prima del loro arrivo. Pensano che sia come la Germania o l’Austria. Nel frattempo, i nostri invitati al matrimonio ricordano ancora il cibo, anche se io e mia moglie ne siamo rimasti un po’ delusi.

Cosa sorprende i visitatori a Cracovia?

Ricordo il momento in cui ho incontrato un gruppo di giovani di lingua inglese mentre camminavo da Wawel verso la chiesa di Santa Maria. Quando girarono l’angolo e arrivarono in vista del mercato, rimasero semplicemente stupiti. L’ho potuto vedere sui loro volti e ho lanciato un grande “Wow”. Siamo semplicemente viziati vivendo qui e ogni giorno non ci rendiamo conto di quanto sia meraviglioso il posto in cui viviamo.

Cosa ti ha sorpreso? Intendo differenze culturali.

Sicuramente una cena polacca. A mia moglie piace essere una brava moglie americana (risate), quindi prepara la “cena”, un pasto caldo la sera – non perché io lo richieda, lei è abituata. Ma nei giorni in cui non abbiamo voglia di cucinare, ci accontentiamo di una cena polacca, che consiste in un panino, un po’ di carne fredda, un pomodoro: è davvero un’enorme differenza culturale.

Un’usanza che non riesco a capire è festeggiare gli onomastici. Soprattutto il nome di mia moglie è Ania. Ehi, quante persone festeggiano con lei lo stesso giorno? Dire “buon onomastico” può essere sufficiente, ma in Polonia cioccolatini, fiori e una riunione di famiglia sono obbligatori.

Nelle usanze polacche che non sono presenti negli Stati Uniti, mi piace fare delle scelte, ad es. Apprezzo molto il giorno dei defunti. Penso che sia una bellissima tradizione.