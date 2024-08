Mondiale Under 17: Italia-Giappone e Cina

Il Campionato Mondiale Under 17 Femminile è la prima edizione di questo torneo. Il torneo si terrà a Lima, in Perù, dal 17 al 24 agosto. Partecipano 16 squadre, ciascuna divisa in 4 gironi. Non ci sono giovani giocatori polacchi nel campionato. Conosciamo già i semifinalisti di questo torneo. Sarà una lotta euro-asiatica, ma solo gli italiani rappresenteranno il Vecchio Continente.

Al termine della fase a gironi Iniziano gli spareggi i giovani pallavolisti. Tradizionalmente, i giocatori italiani, turchi, cinesi e giapponesi sono diventati più forti e hanno sconfitto facilmente i loro avversari, spesso registrando risultati set, in cui il punteggio dell’avversario non superava i 10 punti. Il girone dei quarti di finale è stato completato dai padroni di casa, che hanno battuto l’Argentina in cinque set, così come Messico, Brasile e Taiwan, che hanno battuto la Thailandia con sorprendente facilità.

Risultati finali 1/8:

Italia – Canada 3:0

(25:19, 25:17, 25:17)

La stessa Turchia – Porto Rico 3-0

(25:18, 25:7, 25:18)

Giappone – Ecuador 3:0

(25:9, 25:18, 25:11)

Perù –Argentina 3:2

(21:25, 25:19, 25:20, 21:25, 15:13)

Messico – Domenicano 3:0

(25:18, 25:19, 25:16)

Cina – Croazia 3-0

(25:12, 25:7, 25:11)

Taiwan – Tailandia 3-0

(25:14, 25:15, 25:23)

Brasile – Egitto 3:1

(25:18, 25:13, 15:25, 25:12

Ai quarti di finale hanno giocato due squadre europee, una del Nord America, due del Sud America e tre dell’Asia. Quest’ultimo continente è diventato più forte. Ha portato tutte le squadre nella zona medaglia. Il Giappone ha sconfitto il Perù 3-1, la Cina non ha dato alcuna possibilità al Messico e Taiwan ha sconfitto inaspettatamente il Brasile.

1/4 Risultati finali:

Italia – Turchi 3:1

(21:25, 25:15, 25:18, 25:23)

Giappone – Ebrei 3:1

(25:21, 25:15, 23:25, 25:17)

Messico- Cina 0:3

(10:25, 16:25, 6:25)

Taiwan – Brasile 3:1

(23:25, 25:19, 25:20, 25:19)

Venerdì sera inizieranno le semifinali. Italia e Giappone giocheranno per prime, seguite da Cina e Taiwan.