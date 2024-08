Misterioso incontro di Andrzej Duda e Donald Tusk a bordo

Martedì il primo ministro ha annunciato Piotr Serafin come candidato polacco a commissario europeo per il Bilancio. Lui ha osservato che dipenderà dalla presidente della Commissione europea Ursula van der Leyen quale portafoglio sarà assegnato al commissario polacco. Ha annunciato che questa settimana discuterà della candidatura di Serafin con il presidente, sperando di farlo prima del 15 agosto.

– Ho già parlato con il Presidente, abbiamo avuto un incontro così discreto qualche giorno fa – ha detto Tusk quando il PAP gli ha chiesto se venerdì l’ufficio del Primo Ministro invierà una lettera formale al Presidente sulla candidatura di Serafin e se avrà parlato o meno . Ne parlerò con il Presidente. Il Primo Ministro ha inoltre informato che l’incontro ha avuto luogo nella Tricittà su una nave. – Grazie per questo, è molto sensato – ha osservato.

“Il Presidente accetta questa divisione dei ruoli.”

– Abbiamo parlato anche delle strutture europee e della nostra cooperazione per quanto riguarda la presidenza polacca dell’UE. Sono stato costruito con attitudine. Non è facile, abbiamo punti di vista diversi, lo sai. Ma il Sig. Per la prima volta il presidente non ha insistito, perché non è scritto esattamente nella Costituzione, ha riferito Tusk.

Come ha sottolineato, “se si ha buona volontà”, è possibile mantenere una separazione dei ruoli, in cui il presidente è maggiormente responsabile delle relazioni all’interno della NATO e dell’ONU, e il primo ministro è responsabile della politica europea e della politica estera bilaterale. – Qui cerchiamo di collaborare e di aiutarci a vicenda, senza intralciarci a vicenda – ha detto il capo del governo. Ha affermato che le idee di conflitto tra il presidente e il centro del governo sono “esagerate a questo riguardo”.

Donald Tusk: Non voglio che l’Europa guardi con malsana curiosità

– Abbiamo un disegno di legge approvato dal PiS che conferisce al presidente un certo tipo di poteri quando si tratta di politica europea. solleva dubbi fondamentali sulla sua costituzionalità, come il mio. Ma bisogna affrontarlo in qualche modo. “L’Europa non vuole guardare con malsano entusiasmo al fatto che qui non possiamo raggiungere un accordo, ad esempio sulla nomina o la raccomandazione di un futuro commissario”, ha detto Tusk, riferendosi alla legge approvata l’estate scorsa. Atto sulla cooperazione tra le autorità in relazione alla presidenza polacca del Consiglio dell’Unione europea, su iniziativa del presidente.

“Avendo la sua opinione sia sulla sostanza che sulla costituzionalità di questa legge”, ha dichiarato il Primo Ministro, “ne rispetterò i principi per evitare inutili controversie”.

– Penso che raggiungeremo un accordo con il Presidente, soprattutto la candidatura di Pyotr Serafin – ho parlato con molte persone – è apolitica. Non appartiene a nessun partito, ha lavorato con molte squadre ed è fortemente concentrato sul lavoro di governo. – Un modello di patriota imparziale, un grande professionista, il migliore in Europa, non vedo motivo di mettere in dubbio questa candidatura – ha aggiunto.

Mercoledì la cancelliera del presidente della Repubblica di Polonia Małgorzata Paprocka ha inviato una lettera al primo ministro Jan Grabiec sulla procedura per la nomina del candidato a commissario europeo.

Il Ministro della Presidenza Wojciech Kolarski ha annunciato che la Cancelleria presidenziale è in attesa di presentare formalmente al Presidente la nomina di Piotr Serabin a Commissario UE.

Il futuro commissario europeo al Bilancio sarà responsabile della stesura delle prospettive finanziarie settennali dell’Ue per il periodo 2028-2034.

Chi è Pyotr Serafin?

Quando Tusk ha presieduto il Consiglio europeo dal 2014 al 2019, Serafin era a capo del gabinetto di Tusk. In precedenza, dal 2012 al 2014, è stato Segretario di Stato per gli Affari Europei presso il Ministero degli Affari Esteri, e nel 1999-2010 ha lavorato presso l’Ufficio del Comitato per l’Integrazione Europea. Serafin ha assunto lo scorso dicembre l’incarico di Rappresentanza permanente della Repubblica di Polonia presso l’Unione europea a Bruxelles. Poiché il presidente Duda non ha ancora approvato la sua candidatura, in questa posizione è formalmente una persona “ad interim”.