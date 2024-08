Migliaia di bambini giocano in Polonia. I dati sono terribili

Negli ultimi sei mesi SOS Villaggi dei Bambini in Polonia se ne è accorto Quasi 180 segnalazioni di bambini in affidamento, per una media di 30 segnalazioni al mese.

– Questa situazione ci incoraggia a prevenire la prevenzione soprattutto tra le famiglie con molteplici problemi, soprattutto in un momento in cui c’è una costante carenza di genitori affidatari. – Commenta Katarzyna Puławska, Direttore Operativo di SOS Villaggi dei Bambini in Polonia.

Aggiunge che le famiglie bisognose di aiuto affrontano problemi psicologici, materiali e di disoccupazione, e che la mancanza di cure e di accudimento nelle famiglie e l’impotenza nella gestione di una famiglia influiscono sulla vita e sullo sviluppo dei bambini.

Storia tesoro

Haniya ha 9 anni e ha un fratello minore. La morte di sua madre ha cambiato il suo mondo. Il padre della ragazza, che si era fatto carico di tutte le faccende domestiche, non poteva più lavorare di notte. Ha perso il lavoro ed è diventato depresso. Anche Haniya ha paura di perderlo. La ragazza si chiude sempre di più, si arrabbia, ha problemi con gli studi, i suoi pensieri dolorosi non le permettono di dormire sonni tranquilli. Hania e suo padre devono aspettare mesi per vedere uno psicologo. È troppo tempo per qualcuno che ha bisogno di supporto oggi.

Continuazione del materiale sotto il video



Insieme possiamo aiutarli. L’Associazione SOS Villaggi dei Bambini sostiene le famiglie in situazioni difficili affinché possano stare insieme e funzionare in modo indipendente. Invia un SMS con la parola HANIA al 4777 (Costo SMS secondo tariffa operatore).

In risposta all’sms l’associazione vi richiamerà per discutere la possibilità di assistenza. Nell’ambito della campagna è stata lanciata anche questa Sito web speciale www.dziecisos.orgPuoi fare una donazione mensile. La campagna è supportata anche da uno spot televisivo con la partecipazione dell’attrice e ambasciatrice SOS Maricia Debska.

Prevenzione, ovvero SOS per la famiglia

SOS Villaggi dei Bambini ha molti anni di esperienza nel lavoro con bambini provenienti da famiglie a rischio di collasso. Da 16 anni le attività di prevenzione vengono svolte nell’ambito del programma “SOS Famiglia”. Il suo obiettivo principale è aiutare le famiglie ad affrontare problemi e crisi spesso gravi.

Possono credere Supporto psicologico e terapeutico individuale, nonché consulenza legale e professionale. Nei Centri Comunitari SOS, bambini e giovani possono gustare un pasto caldo, imparare e aiutare in varie attività sportive e artistiche.

Vale la pena sottolineare che i Centri SOS Diurni di Sostegno Diurno nascono principalmente nei piccoli centri, che diventano naturalmente centri di aggregazione della comunità locale. Spesso i campus sono condivisi con associazioni di donne rurali e vigili del fuoco volontari, diventando un luogo di incontro per vari gruppi di residenti.

— Gli eventi aperti organizzati dal nostro staff e rivolti alle comunità locali li aiutano a sviluppare un senso di agency, li incoraggiano a incontrarsi e ad agire per la propria piccola patria. Le persone stanno iniziando non solo a notare e commentare i problemi, ma ad agire per risolverliTra l’altro si battono per ulteriori viaggi in autobus, organizzano lavori di ristrutturazione e puliscono la zona – dice Lukas Lakot, psicologo di SOS Villaggi dei Bambini.