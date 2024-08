Microsoft non rallenta! Xbox Game Pass riceverà un altro titolo al momento del lancio

Nel 2025 verrà presentato per la prima volta un prodotto promettente e il colosso di Redmond annuncia importanti novità. Voidtrain arriverà su Xbox Game Pass.

Microsoft non ha deciso di organizzare una grande conferenza durante la Gamescom, ma ogni giorno della fiera è una grande opportunità per incontrare i giocatori e parlare dei prossimi progetti. Durante l’ultimo streaming abbiamo visto un nuovo trailer di Voidtrain.

Il gioco d’azione sviluppato dallo studio HypeTrain Digital è nel programma Early Access su Steam a partire dal 2021. Il gioco prevede di vestire i panni di uno straordinario meccanico di treni che permette di viaggiare tra le dimensioni.

Il titolo offre la modalità per giocatore singolo o cooperativa per quattro giocatori, e l’ultimo trailer lo suggerisce Voidtrain non sarà solo una produzione che arriverà sul mercato nella sua versione completa il prossimo anno, ma aumenterà automaticamente anche il catalogo di Xbox Game Pass.

Il gioco Xbox inizierà a essere presentato in anteprima nell’autunno del 2024, quando gli sviluppatori dovranno perfezionare il gioco e prepararlo per il suo debutto completo: la versione 1.0 sarà disponibile nel primo trimestre del 2025 e sarà poi disponibile anche su Xbox Game Pass.

Voidtrain promette di essere un’ottima offerta per gli utenti in abbonamento: molti giocatori probabilmente non decideranno di acquistare l’avventura a prezzo pieno il giorno del rilascio, ma come parte di Xbox Game Pass, il titolo potrebbe interessare a un pubblico molto più ampio.