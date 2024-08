Michał Woś – interrogatorio dell’ex viceministro nella procura

Martedì davanti alla Procura nazionale si è presentato il deputato del club PiS Michał Woś, politico della Polonia sovrana. Gli investigatori vogliono sporgere denuncia contro l’ex viceministro della giustizia e interrogarlo come sospettato.

L’udienza avrebbe dovuto iniziare alle 10, ma è stata rinviata di un’ora su richiesta dell’avvocato. Prima di entrare nell’ufficio del procuratore, Vos ha rilasciato una breve dichiarazione, la maggior parte della quale era critica nei confronti dell’attuale governo e del primo ministro Donald Tusk.

– Sono perseguitato perché il governo polacco ha smesso di essere sordo e cieco nei confronti dei criminali e ha acquisito uno strumento per perseguirli – ha affermato Voss. – Il finanziamento per la CBA era legale. La domanda è stata presentata, debitamente esaminata e il finanziamento è stato assegnato, ha affermato.

La Procura nazionale sta indagando sulle finanze della magistratura. Uno dei filoni di queste attività fu la fine di Woś Come vicepresidente del Ministero della Giustizia Sulla spesa di 25 milioni di PLN dal fondo per l’acquisto del software Pegasus da parte di CBA.

Venerdì Woś ha pubblicato sui social media la foto della convocazione ricevuta presso la procura. “Non svenirò come Giardich (ha evitato 21 regolamenti) per sovvenzionare uno strumento per catturare il CPA, per esempio, ascolterò con un sorriso le sciocchezze secondo cui le spie russe (Pablo González) hanno danneggiato il pubblico. Interesse”, ha scritto il deputato del club PiS.

L’immunità è rafforzata

Il 28 giugno il Sejm ha revocato l'immunità di Vosi in relazione ad un'indagine della Procura nazionale sulle irregolarità nella spesa dei soldi del Fondo Giustizia.

Uno dei temi di questa procedura era, tra l’altro, la decisione di Voss come vice capo del Ministero della Giustizia di spendere 25 milioni di PLN di questo fondo per l’acquisto del software spia Pegasus da parte della CBA. Le prove in questo caso includono, tra gli altri: rapporto post-audit NIK, Tomasz M. (uno dei sospettati nell’indagine del Fondo Giustizia) briefing e documenti sequestrati dal Ministero della Giustizia.

Secondo PK questo materiale giustifica il sospetto che Woś, il vice capo del Ministero della Giustizia, autorizzato a gestire il Fondo Giustizia, “agisca di concerto e in consultazione con altre persone identificate per ottenere vantaggi finanziari”. …) non ha adempiuto ai compiti affidatigli.”