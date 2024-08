Michał Wiśniewski ha vissuto come il vero CRESUS. Rimarrai senza parole quando vedrai la somma che ha raccolto per la festa

Michail Vishnevskij È un cantante polacco che ha guadagnato un’enorme popolarità come leader della band Ich Troje. La sua personalità carismatica e il suo stile unico lo hanno reso una delle figure più popolari della scena musicale polacca. Le canzoni degli Ich Troje, come “Popowiedz”, “All That… (Because I Love You)” e “Always With You, I’d Like to Be”, sono state grandi successi e hanno vinto numerosi premi, e la band stessa si è esibita concerti in tutto il mondo. Polonia.