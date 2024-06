Michał Probierz può criticare tutti. Ecco la possibile formazione dei polacchi

Si avvicina sempre più la partita Polonia-Olanda. L’arbitro Artur Soares Dias ha fischiato l’inizio domenica alle 15:00

È certo che Robert Lewandowski non giocherà ad Amburgo. Il capitano dei Biancorossi subisce un infortunio al bicipite

L’assenza dell’attaccante del Barcellona non è l’unico cambiamento rispetto alla forte formazione di Michel Probers

In porta c’è Wojciech Szczesny

Tra i pali ovviamente vedremo Wojciech Szczesny. Il 34enne giocherà il suo sesto torneo importante. Questo sarà il suo quarto Campionato Europeo. Ognuno di loro ha iniziato come portiere titolare e in Germania non sarà diverso.

Wojciech Szczesny (Foto: PressFocus / newsspix.pl)

Il soldato del palo è a riposo

L’allenatore non potrà schierare tre dei suoi principali difensori. Mentre dal primo minuto sicuramente ci saranno Jan Bednarek e Jakub Kuyur, è praticamente esclusa la presenza di Pawel Dawidovic.

Dei tre giocatori infortunati dopo la partita contro il Türkiye, il difensore dell’Hellas Verona avrebbe dovuto recuperare il più velocemente. Lunedì, durante l’incontro, ha chiesto un cambiamento quando ha sentito dolore. Si trattava di una misura puramente precauzionale, ma si è scoperto che l’infortunio era molto grave. Karol Swiderski lavora a tempo pieno da giovedì, mentre Dawidowicz fino alle prove di sabato ha guidato solo la cyclette.

Touchstone ha dichiarato durante la conferenza pre-partita che la decisione verrà presa in serata dopo aver consultato il medico Jatsek Jaroszewski. Ci vorrebbe un miracolo perché il 29enne giocasse da titolare contro l’Olanda.

Chiunque lo abbia sostituito contro il Türkiye, probabilmente lo sostituirà. Tuttavia, la performance non è stata un successo per Bartosz Salamon. Il giocatore del Lech Poznań ha mostrato scarsa manovrabilità, evidente anche nella partita precedente contro l’Ucraina. Il 33enne ha avuto una stagione infruttuosa, ma Michel Proppers lo apprezza ancora. Se Dawidovic ottiene il semaforo rosso, Salamon colmerà il vuoto lasciato.

PAP/Leszek Szymański (Foto: PAP (foto) – PS.Onet.pl)

Inventario in mezzo al campo

I cambiamenti riguarderanno anche il centrocampo. Michał Probierz reagirà alla scarsa forma di Jakub Piotrowski. Il giocatore del Ludogorets Razgrad è stato una figura di spicco per i Biancorossi a novembre e marzo, ma la partita contro la Turchia non sarà considerata un successo.

Tanto per cambiare, Jakob Moder è partito vincente dalla panchina. Sin dai primi allenamenti a porte chiuse ad Hannover, il giocatore del Brighton ha fatto esperienza con la prima squadra nella partita contro l’Olanda. Sembra che accadrà domenica.

Questa sarà la sua prima presenza da titolare dal 29 marzo 2022, quando battemmo la Svezia nella finale delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar (2-0). Pochi giorni dopo si strappò i legamenti crociati e soffrì le conseguenze di questo doloroso infortunio per più di un anno e mezzo. È tornato in Nazionale a marzo di quest’anno, e domenica giocherà finalmente dal primo minuto.

La situazione di Piotrovsky è peggiorata così tanto che anche Taras Romanchuk è più vicino alla formazione titolare di lui.

Piotr Zielinski (Foto: Łukasz Grochala / newspix.pl)

Tuttavia, la prestazione di Piotr Zielinski è inconfondibile. Il 30enne ricoprirà il ruolo di capitano. Il futuro giocatore dell’Inter indosserà per la 91esima volta la maglia con l’aquila sul petto, eguagliando i successi di Vladislav Omuda. Entrambi gli uomini si classificherebbero all’11° posto nella lista con il maggior numero di presenze di sempre con la nazionale polacca.

Sebastian Szymanski sarà il centrocampista con la valutazione più alta. La stragrande maggioranza vedrà lì Kacper Urbański, che si è unito alla nazionale in grande stile. Contro Ucraina e Turchia ha fatto una vera rimonta dalla panchina.

Se gioca domenica, sarà anche un sostituto. Touchstone opterà per Szymański, vista la sua utilità anche sui calci piazzati, che sarà l’arma segreta dei Biancorossi in Germania.

Non ci sono modifiche al pendolo

Tuttavia, non ci saranno cambiamenti nelle posizioni dello swing. Przemyslaw Frankowski giocherà a destra, mentre Nikola Zalewski giocherà a sinistra. Questi sono alcuni dei giocatori più fidati su Touchstone. Zalewski è attualmente semplicemente il miglior giocatore della nazionale polacca.

PAP/Leszek Szymański (Foto: PAP (foto) – PS.Onet.pl)

Cecchino solitario

In assenza dell’infortunato Robert Lewandowski, Krzysztof Piantek sarà il principale responsabile della realizzazione dei gol. L’attaccante dell’Istanbul Basaksehir è stato l’unico attaccante nella partita contro l’Olanda. Due anni fa Petek giocava da attaccante, forniva un assist per il gol di Pyotr Zielinski, e i Biancorossi ottenevano un punto su un terreno difficile (2:2).

Venerdì il 28enne ci ha rilasciato una bellissima intervista in cui trasudava fiducia. — Si sa che gli altri tre non sono allo stesso livello di Robert, ma anche noi abbiamo contribuito ad arrivare dove è attualmente la Nazionale. Ha aggiunto: “Robert è il leader e il giocatore più esperto, ma dobbiamo essere pronti a sostituirlo”.

Possibile formazione della nazionale polacca che affronterà l’Olanda:

Wojciech Szczesny – Jan Bednarek, Bartosz Salamon (Paul Davidovich), Jakub Kuyur – Bartosz Slez, Jakub Moder (Taras Romanczuk), Piotr Zielinski, Sebastian Szymanski – Przemyslaw Frankowski, Nikola Zalewski – Krzysztof Petek

Grazie per aver letto il nostro articolo fino alla fine.