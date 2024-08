Michał Listkiewicz sottolinea i problemi dello sport polacco. “Condizioni malate” [WYWIAD]

Grzegorz Rudenek: Se un alieno atterrasse sulla Terra e basasse la sua valutazione dello sport polacco esclusivamente sulle discussioni attuali, penserebbe di mentire?

Misha Listkevich: Se a Parigi avessimo vinto non dieci medaglie, ma venti, perché in alcune discipline era solo questione di fortuna, per una frazione di secondo avremmo gridato allegramente che queste sono state le migliori Olimpiadi degli ultimi mezzo secolo. Vorrei prendere le distanze da valutazioni così categoriche. Questa è una competizione sportiva, in discipline molto concrete, come il canottaggio, il canottaggio e il nuoto, mezzo dito può decidere l’esito. Viceversa, mi è chiaro che c’è qualcosa che non va nel sistema. Facciamo un confronto con l’Ungheria.

Sono tornati da Parigi con 19 medaglie, di cui sei d’oro.

Guadagnano regolarmente due o tre volte più złoty di noi, anche se è un paese molto più piccolo. Questo va avanti da decenni. Si sono concentrati sulle discipline nazionali legate alle tradizioni e alla storia a cavallo tra il XIX e il XX secolo e sono argomento per un’altra conversazione. Sono bravi, sono coerenti e nuove generazioni stanno arrivando e stanno ottenendo risultati nel kayak, nel nuoto, nella canoa e nella pallanuoto. Questa è l’influenza del regime e non – come potrebbero presto apparire tali voci – l’influenza di Orban. Ciò accadeva molto prima che lui salisse al potere.

Il sistema formativo basato sul ricambio generazionale esisteva già da prima. Gli ungheresi, tra gli altri, mantennero a lungo le stesse carrozze, anche quelle più vecchie, anche settantenni, per introdurre allenatori più giovani. Pertanto, possono essere definiti potenti, tenendo conto delle loro capacità finanziarie e demografiche.

Un altro problema sono le università di educazione fisica. Negli Stati Uniti, è tutta una questione di sport universitari. Non penso che ci sia un medagliato là fuori che non abbia attraversato il sistema atletico collegiale, sia al college che al liceo. La questione non è il livello di istruzione, ma il giovane americano ha avuto una possibilità in questo sistema e in seguito è diventato un atleta eccezionale.

Abbiamo un fallimento totale quando si tratta di AWF. Le università, che dovrebbero essere una fonte di risorse umane, ora non formano formatori. Il ministro Jarosław Gowin ha tolto questo obbligo fondamentale all’AWF, assegnandolo alle federazioni sportive. L’AWF forma insegnanti di educazione fisica e fisioterapisti. Per ragioni commerciali, le università si concentrano sul guadagno in settori come il fitness o la cosmetologia. Il livello del personale che lascia l’AWF è molto basso in termini di competenze formative. Forse abbiamo dei grandi truccatori.

Citerò anche la liberalizzazione della professione di coach che ha portato a requisiti più bassi. Ciò vale anche per altre professioni. Come nel caso di molte università private. Oggi essere studente magistrale equivale a essere diplomato ai miei tempi. Non parlo di risultati, ma un cattivo allenatore può far male ad un giovane.

L’argomento di discussione qui è il denaro.

È demagogia, ma è sempre così. Quando cercavamo di organizzare gli Europei nel 2012, si alzarono voci che dicevano: “Che senso ha, perché costruire quattro ospedali per uno stadio?” Ho detto che in un Paese civile, quale siamo, devono esserci stadi, sale d’orchestra, teatri, ospedali, asili nido e asili nido. Lo sport ha bisogno di soldi. Tuttavia, potrebbero esserci dubbi sulla divisione di questi fondi.

Come attivista del takbul, ho partecipato a concorsi per ottenere finanziamenti e non abbiamo ottenuto un centesimo, proprio come il 90%. Richiedi denaro. Invece, sono andati a diverse entità. Il precedente ministero ha respinto molte piccole richieste per raccogliere fondi per richieste più grandi. Non voglio fare nomi, ma molti atleti di punta sanno anche come guadagnarsi da vivere. Hanno costruito fondazioni basate sul loro riconoscimento, sui risultati sportivi e sull’organizzazione di eventi aziendali che hanno portato molti soldi.

Di cos’altro c’è da parlare in tali discussioni?

Per me gli sport rurali rappresentano un potenziale non sfruttato. Era fiorente e in alcune discipline, come il ciclismo e il sollevamento pesi, era una forza potente. Tutto proveniva da squadre sportive popolari. Anche il calcio ne ha beneficiato, dopo tutto molti rappresentanti polacchi hanno iniziato nella LZS. Ho parlato con un allenatore che conosco che gestisce un country club in Casciubia. Dice che una volta aveva tre o quattro ragazzi di una capanna pronti a giocare. Oggi è felice se raccoglie molto da tutto il paese. Nella Repubblica Ceca, che voi conoscete bene, in ogni grande villaggio c’è un bellissimo impianto sportivo multifunzionale, dove si gioca a calcio, pallavolo, tennis e si svolge la vita sportiva.

I giovani sono interessati allo sport?

A Parigi la Repubblica Ceca ha vinto cinque medaglie, di cui tre d’oro. Questo è il risultato peggiore dai tempi dell’Atalanta, quando iniziò dopo il crollo della Cecoslovacchia, e i media locali si lamentano anche del fatto che la situazione è brutta e peggiorerà. Il motivo principale è che i giovani stanno lontani dallo sport.

Questo è corretto. Oggi non c’è niente come nella mia giovinezza, quando praticare sport era un’avventura meravigliosa e molto attraente. Non c’era bisogno di pagare perché era finanziato dallo Stato. Oggi lo sport giovanile si affida ad accademie private. Oltre all’approccio ad esso. Situazioni in cui la madre guida il bambino in un’auto di lusso e lo lascia in una scuola privata come se fosse un magazzino sono situazioni malate. Queste accademie sono spesso gestite da ex atleti, senza alcuna formazione scolastica o obiettivi a lungo termine, che vogliono solo fare soldi. Che importa se abbiamo molte più scuole di questo tipo rispetto a un quarto di secolo fa, se la qualità della formazione è inesistente?

Nel 2021, in un’intervista a “PS”, l’illustre attore Jan Englert ha dichiarato: “Ai miei tempi un ragazzo non in forma non aveva alcuna possibilità con nessuna ragazza. Non parlo di avere amici. Era un modo per dimostrare il proprio valore, anche attraverso la forma fisica. Attualmente purtroppo ci rimette decisamente alla forma fisica del cosiddetto pollice.” Cellulare (…) Il numero di esenzioni dall’educazione fisica nelle scuole supera il 50%, e il numero di genitori interessati allo sviluppo fisico dei propri figli è piccolo. Ha concluso la sua dichiarazione con la scritta: “Io sono un vecchio famoso e quindi il giovane può dire al vecchio di non dirgli come vivere”.

Sono anche un uomo anziano, non molto più giovane del signor Gunn, che è il mio modello per quanto riguarda la recitazione e i valori intellettuali. È dimostrato che senza muoversi o senza praticare sport anche amatoriali, una persona ad una certa età diventa disabile. Ho letto i risultati di una ricerca che dicono che l’80% dei bambini non riesce a fare un tiro in avanti, e questa è la base di tutto. Oggi, a 71 anni, farò dieci di queste capriole, mi alzerò e andrò avanti.

Le esenzioni PE sono una terribile epidemia. Una parte dice che è un peccato che ai genitori vengano rilasciati questi documenti di congedo – e hanno ragione. L’altra parte dice che le lezioni sono troppo noiose e che i bambini non vogliono parteciparvi: anche questo è vero. Per questo motivo questi insegnamenti devono essere diversificati.

Non sono più questi i tempi in cui le lezioni si tenevano secondo la teoria dello “scacco matto”, cioè “colpisci la palla e gioca”.

esattamente. L’esempio e il successo dell’arrampicata di Alexandra Miroslav possono essere fonte di ispirazione. Ci vuole molta forma fisica, impegno e disciplina per essere attraenti. Ho solo paura che i giovani siano così impazienti che se qualcosa sembra difficile li scoraggia. Perché giochi a calcio in campo? Devi mettere insieme una squadra, andare in campo, prendere la palla e dedicare tempo. E puoi giocare su console online ed essere anche tu un vincitore.

Tuttavia, i giovani ungheresi, ad esempio, offrono anche intrattenimento non sportivo. Abbiamo già parlato delle conquiste degli ungheresi.

È vero che vincono medaglie nel nuoto, che è uno sport che richiede molto impegno, perché durante l’allenamento devi nuotare a lungo in una piscina vuota, ecc. Ma i giovani sono disposti a farlo perché c’è un nuotatore eccezionale. Eroe nazionale. Qualcosa deve cambiare affinché possiamo tornare alle nostre radici. Innanzitutto l’AWF deve produrre nuovamente ottimi allenatori. Tutti gli allenatori eccezionali in Polonia erano diplomati dell’Accademia. Che si tratti di Gorski o Piechniczic. Solo Gmoch si è laureato al Politecnico.

Dopo le Olimpiadi, anche i politici sono diventati più attivi, poiché si sono resi conto che era facile fare soldi attaccando gli attivisti.

Perché è semplice. Oggi l’attivista sportivo è un nuovo tipo di persona. Si tratta di persone con titoli di studio in management sportivo e corsi per club manager. Ciò richiede una conoscenza molto approfondita della finanza, degli appalti e del diritto. In generale, la parola attivista suona peggiorativa.

Pancia, bevitore, sigaretta, bottiglia in ufficio.

E una camicia a quadri. La parola è sfortunata, anche se la uso a volte. In inglese “attivista” significa “leader” e in ungherese “vezeto”. In ceco… dimenticavo.

Funzionale.

Questo è un male, perché è legato allo StB (abbreviazione di Statni bezpečnost, Servizio di sicurezza ceco, ndr). Un atleta sembra migliore di un attivista. Ma lasciamo stare questo.

Adesso viene attaccato il presidente del Comitato olimpico polacco Radoslaw Besiewicz. Ha poco da incolpare. Non c’era bisogno di uscire dalla fila e scattare foto con gli atleti. Ma criticare il Comitato Olimpico Polacco come un’istituzione non necessaria, un museo a cielo aperto, è sbagliato. POC è stata fondata dai polacchi più importanti e da grandi personaggi della vita pubblica. Abbiamo bisogno di un Comitato Olimpico, anche solo per promuovere l’idea olimpica e non per commercializzarla completamente. Puoi ricevere commenti sull’attuale presidente, e molti di essi potrebbero non essere infondati, ma considero l’intera organizzazione molto utile.

Infine: il primo ministro Tusk ha annunciato che la Polonia farà domanda per ospitare i Giochi Olimpici del 2044.

Secondo me questo è un buon passo. È stato lo stesso con Euro 2012, anche se la prospettiva temporale era diversa, ora ci sarà più tempo. Dicevano che era come inseguire il sole con una pala. Tutto è iniziato solo quando abbiamo convinto i politici, guidati dal primo ministro Marek Bylka. Dobbiamo fissare obiettivi ambiziosi e non possiamo continuare a dire che non possiamo permettercelo. Una volta gli Europei sembravano un sogno lontano, una finale di coppa sembrava irreale, ed eccoci qui: il Real Madrid ha appena affrontato l’Atalanta allo Stadio Nazionale. Potrebbe anche essere d’ispirazione per le generazioni più giovani che improvvisamente sogneranno, ad esempio, che i loro figli partecipino ai Giochi polacchi.