Michał Dworczyk nei guai. Adam Bodner presenta una domanda al Parlamento europeo

Una richiesta di revoca dell’immunità di Dworczyk è stata inviata alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Nel procedimento supervisionato dalla procura distrettuale di Varsavia sono state raccolte prove che, come ha detto giovedì la portavoce del procuratore generale, il procuratore Anna Adamiak, hanno sufficientemente confermato i sospetti che Dworczyk avesse commesso un crimine. Secondo l’avvocato si è trattato di un inadempimento dei suoi doveri e impedisce procedimenti penali nell’ambito delle indagini sull’accesso non autorizzato a una casella di posta elettronica e sulla divulgazione del suo contenuto (il cosiddetto scandalo della posta elettronica).

“Presunta violazione dei doveri dovuta all’utilizzo di un indirizzo email personale non certificato e non protetto. “Per condurre la corrispondenza con lo scopo di svolgere compiti ufficiali come risultato di attività importanti per la sicurezza pubblica e il corretto funzionamento delle autorità statali”, ha detto l’avvocato Adamiak. Lui ha ricordato che la casella di posta elettronica dell’ex capo della gabinetto del primo ministro conteneva informazioni riservate, questioni di sicurezza e di sicurezza dello Stato.Sicurezza informatica, affari economici e servizi specializzati legati al Covid-19, nonché relazioni estere e relazioni internazionali.

Prevenire l’attività criminale significa “aiutare l’autore di un attacco hacker a evitare la responsabilità penale”. Dopo aver segnalato l’accaduto all’ABW, Dworczyk ha ordinato che la persona designata fosse rimossa definitivamente dalla sua casella di posta elettronica personale. E-mail di phishing in arrivoMetadati relativi all’apertura di e-mail di phishing e allegati o file. Come risultato di tale azione, i dati che costituiscono prove importanti per determinare le circostanze e l’autore del reato vengono distrutti.

“Attacco politico”

Adam Bodner aveva già parlato di una possibile candidatura a luglio. – Credo che l’impunità dei politici significhi che le persone che infrangono la legge non possono essere punite. Se qualcuno ha commesso un reato, l’ufficio del pubblico ministero lavorerà diligentemente per garantire che compaia davanti a un tribunale indipendente. Ulteriori richieste di revoca dell’immunità verranno ovviamente inviate al Sejm, ma anche al Parlamento europeo. Una di queste domande, che sarà presentata prossimamente, riguarderà Michał Dworczyk, ha detto il ministro della Giustizia.

– Questa è una decisione relativa alla gestione della sua casella di posta elettronica. La richiesta è già stata presentata al Sejm, ma poiché nel frattempo il deputato Dworczyk è stato eletto al Parlamento europeo, la questione dovrà essere trattata dalla competente commissione per il regolamento del Parlamento europeo, e poi dal Parlamento europeo, compreso Adam Bodner a luglio. .

In risposta, l’eurodeputato PiS X ha pubblicato un post dettagliato sul forum, affermando: “Questo è un altro attacco politico da parte del ministro Bodnar e dei suoi alleati”. Dworczyk ha sottolineato di aver collaborato strettamente con i funzionari statali, compresa la procura, fin dall’inizio delle indagini.

Michał Dworczyk e lo scandalo delle e-mail. Qual è il caso?

Dall’inizio di giugno 2021 sono apparsi su Internet gli screenshot presumibilmente della casella di posta privata di Michał Dworczyk e di altri politici e attivisti legati al campo dominante. Il 9 giugno 2021, il capo dell’ufficio del primo ministro si è rivolto a Twitter per rispondere alle accuse secondo cui il suo indirizzo e-mail e quello di sua moglie erano stati violati.Oltre ai loro account sui social media sono stati informati anche i servizi statali competenti.

Da allora sono apparsi su Internet nuovi messaggi dall’account di posta elettronica di Michał Dworczyk. Possono includere: Le informazioni segrete sulle armi dell’esercito polacco rivelano dettagli dei negoziati con altri paesi nel campo della difesacosì come le conversazioni interne della cerchia ristretta di Mateusz Morawiecki, compreso se stesso.

Nel novembre 2021, la società americana di sicurezza informatica Montiant Un gruppo di hacker ha annunciato di essere dietro l’hacking dell’e-mail di Michał Dworczyk Associati al regime bielorusso, alcuni attacchi informatici sarebbero stati effettuati da Minsk.