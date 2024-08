Metal Gear Solid 3 Remake è “esattamente ciò che i fan volevano”. I playtest confermano due modalità di gioco

Konami ha reso disponibili ai giornalisti le prime porzioni di gameplay dell’attesissimo remake dell’avventura Solid Snake. Faremo colpo?

L’annuncio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stato un grande momento per molti fan della serie. Sia gli sviluppatori nuovi che quelli di grande esperienza di Konami e Virtuos Studios stanno lavorando al progetto, che dovrebbe portare a un prodotto raffinato basato fortemente sull’originale. I testi più recenti mostrano un grande rispetto per il testo originale, apparso per la prima volta molti anni fa.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stato recensito da una serie di redattori del settore e le prime impressioni ci hanno preparato per un’esperienza davvero solida. Il team di PC Gaming lo dice senza mezzi termini Il gioco è “esattamente quello che vogliono i fan”, Un aggiornamento fedele al classico gioco amato da molti fan degli eSport.

Ma no, davvero, ascoltami. Delta non è MGS3 come il remake di Silent Hill 2 è Silent Hill 2, o come il remake di Final Fantasy 7 è FF7. Dopo aver trascorso un’ora e mezza con questo gioco, posso dire che si tratta di un vero remake del capolavoro originale per PS2, che considero uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi. Sembra che Konami non si sia concessa alcuna deviazione dal gioco classico – Leggeremo nel testo di Joshua Woolens.

Le parole di cui sopra sono state confermate da Konami: come affermato dal produttore Noriaki Okamura, gli sviluppatori non volevano rovinare in alcun modo l’originale.

Inizialmente, il nostro obiettivo era rimanere quanto più fedeli possibile all’originale. Ma ovviamente, nel corso di 20 anni, il modo in cui le persone giocano si è evoluto e cambiato. “Quindi abbiamo esaminato i giochi d’azione moderni per assicurarci che Delta fosse alla pari con alcuni di essi, in modo che ciò non togliesse nulla all’esperienza”, ha detto Noriaki Okamura.

Metal Gear Solid 3 Remake può essere giocato davanti agli editor in due modalità: la modalità Qualità, che tiene conto del gameplay a 30 fps e punta alla risoluzione dinamica 4K, e la modalità Prestazioni, che esegue il rendering con una risoluzione di 1080 e esegue l’upscaling a frame rate più elevati. La produzione presenta una grafica abbagliante e i suoi singoli elementi, come la densità della foresta e i dettagli delle piante e dei personaggi, sono piacevoli alla vista.

Non volevamo che i nuovi giocatori pensassero che il gioco fosse vecchio o obsoleto.

Il cambiamento più grande è il nuovo sistema di controllo, che alcuni giocatori conoscono da Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Inoltre, gli studi hanno preparato un look moderno per il menu e una serie di opzioni di accessibilità.

Il gioco ora ha controlli come Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. La gamma di movimento di Snake è molto maggiore, la velocità con cui puoi passare da un’arma all’altra tra gli oggetti è molto più veloce e il gioco nel complesso è molto più divertente – Lo riferisce Jordan Midler di VGC.

Di seguito vedrai altri screenshot di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.