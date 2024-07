Mentre giocava a Baldur’s Gate 3 in modo non convenzionale, un fan ha trovato una missione molto nascosta. Questa è la prova che Larian Studios ha previsto ogni mossa del giocatore

Messaggio

Giochi

21 luglio 2024, alle 14:22

Uno dei creatori di contenuti ha deciso di verificare come funziona Baldur’s Gate 3 se lascia cadere Void Stones in punti specifici. In questo modo ha potuto scoprire una nuova missione.















Fonte immagine: Baldur’s Gate 3 IO





Baldur’s Gate 3 è una produzione che offre al giocatore un’enorme libertà. Durante l’avventura puoi fare praticamente qualsiasi cosa, inclusa la vendita di oggetti legati alla trama. Come se ciò non bastasse, gli sviluppatori hanno anticipato molte decisioni ridicole e preparato scenari adeguati per loro. La cosa interessante è che, anche un anno dopo la sua uscita, il gioco conserva ancora alcuni segreti. Uno YouTuber chiamato Proxy Gate Tactician lo ha scoperto e ha funzionato Esplorare Un nuovo compito.





Attenzione: spoiler Ora probabilmente ti starai chiedendo come sia riuscito a raggiungere questo obiettivo. Ho fretta di spiegare. Tuttavia, dovresti esserne consapevole Menzionerò gli eventi della fase finale Porta di Baldur 3. Quindi, se non hai ancora giocato a questo gioco di ruolo e vuoi giocarci sapendolo il meno possibile, ti consiglio di smettere di leggere qui.

Per avanzare alla sequenza finale del gioco è necessario ottenere tre Netherstones. Ketheric, Orin e Gortash ne hanno tutti uno e non c’è modo di ottenerlo in altro modo. Ciò significa che se ne lasci cadere uno, non sarai in grado di raggiungere la fine. Finora è noto che questa situazione è stata risolta in due modi:

Andiamo semplicemente nel luogo in cui abbiamo lasciato l’oggetto di cui abbiamo bisogno e lo prendiamo da lì. Se lanciamo la pietra in un luogo che non possiamo raggiungere, verrà attivato un finale speciale in cui i personaggi si trasformeranno in Illithid.





L’Agente Tattico del Portale ha deciso di testare cosa accadrebbe se abbandonassimo le Pietre del Vuoto in luoghi in cui è possibile entrare solo una volta. La cosa più interessante è stata sicuramente quando li ha lasciati sul Trono di Spade. Dopo aver lasciato il posto, si è verificata un’esplosione che ha completamente distrutto il sito. A questo punto viene attivata anche una missione speciale volta al recupero dell’oggetto smarrito. È interessante notare che la sua posizione dipende anche dalle decisioni prese durante il gioco.





Far cadere le pietre nella fonderia di protezione dell’acciaio ha un effetto simile. Tuttavia, questa volta, invece di una missione, c’è una battaglia speciale con i Coboldi apparsi sotto le rovine dell’edificio. Quindi puoi vedere che Larian Studios, anche in una situazione come questa, ha pensato a persone a cui piace testare i videogiochi fino all’estremo.