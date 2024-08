“Meno so, meglio dormo – Una discussione sui disastri e sulle terribili conseguenze dell’ignorare la scienza” – Rapporto dell’incontro estivo di agosto con Science | notizia

La crisi dell’autorità scientifica nel mondo moderno e la presentazione di scenari disastrosi se si ignora la voce della comunità scientifica: questi sono i temi di discussione tra scienziati di diverse discipline e il pubblico organizzati nell’ambito della campagna “Incontri estivi con la scienza”.

E’ successo”Meno so, meglio dormo? – Discutere i disastri e le terribili conseguenze dell’ignorare la scienzaSi è tenuto il 10 agosto 2024 presso il Centro per il lavoro creativo IBW PAN sul lago Wdzydze (distretto di Kościerzyna). Il progetto stesso “Incontri estivi con la scienza”, in cui si è svolto il dibattito, è stato implementato dal 2003.

Durante l’incontro di agosto, hanno discusso le disastrose conseguenze dell’ignorare la scienza: Il professor Jan Marcin Wesławski (Ecologo, Istituto di Oceanografia dell’Accademia Polacca delle Scienze), La professoressa Anna Mazurkiewicz (Storico, Facoltà di Storia, Università di Danzica) W Il dottor M. Piotr Szmetkiewicz (Istituto di Ingegneria Idrica dell’Accademia Polacca delle Scienze), nonché numerosi partecipanti. C’era un ospite sulla scena della conferenza nella foresta Più di 85 personeil seguente evento è stato seguito “Live” per impostazione predefinita 20 personeLa registrazione è stata visualizzata finora Più di 600 volte! L’intenso dibattito tra i relatori e il pubblico è durato più di 3 ore e si è concluso dopo le 22.00.

Una registrazione dell’evento è stata pubblicata su Incontri estivi su Facebook con la Scienza. Ti invitiamo a guardarlo!

Gli organizzatori dell’evento sono stati: Facoltà di Storia dell’Università di Danzica, Istituto di Ingegneria Idraulica dell’Accademia Polacca delle Scienze, Istituto di Oceanografia dell’Accademia Polacca delle Scienze e Consiglio per la Promozione della Scienza in Polonia. Accademia delle Scienze. È stato responsabile dell’organizzazione dell’incontro per conto dell’Università di Danzica Dottor Waclaw Kolczykowski.