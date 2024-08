Memoriale Skolimovska 2024. Orario, programma. Quando iniziano i polacchi?

Tra un istante, tra un istante, si svolgerà uno degli eventi di atletica leggera più importanti della stagione. La commemorazione di Kamila Skolimowska inizia il 25 agosto. Non mancheranno le stelle che hanno vinto medaglie d’oro, d’argento e di bronzo durante i Giochi Olimpici, stabilendo nuovi record mondiali. Quando sarà il memoriale di Kamila Skolemowska? Ecco il programma dettagliato.

Le star polacche e straniere dell’atletica leggera hanno confermato la loro presenza al Memorial Kamila Skolemowska. Pia Skrzyszowska, Ewa Swoboda, nonché la medaglia di bronzo dei Giochi di Parigi – Natalia Kaczmarek. Al trio nazionale di corridori si è unito il detentore del record mondiale nel salto con l’asta – Armand Duplantis.

Lo svedese ha battuto per la seconda volta quest’estate il proprio record mondiale nella finale olimpica. Il Re polacco sta scrivendo il suo capitolo nella storia e la sua altezza massima è attualmente di 6,25 metri. L’attore polacco Piotr Lesek gareggerà contro il detentore del record mondiale. Anche Jamal Sidjati negli 800 metri, Jakob Ingebrigtsen e Carsten Warholm (detentore del record mondiale nei 400 ostacoli) presenteranno le loro abilità nel tartan.

Quando potrai vedere tutte le stelle dello sport venire in Polonia? Controlla qui sotto.

Cronologia del Memoriale di Kamila Skolimowska il 25 agosto 2024:

13:30 cerimonia di apertura

14:00 Lancio del martello femminile e maschile

14:03 1500m handbike maschile

14:13 Salto in lungo maschile (doppio)

14:15 Gara femminile in carrozzina degli 800 metri

14:26 Gara su sedia a rotelle degli 800 metri maschili

14:33 Salto in alto maschile

14:37 100 metri maschili (coppia)

14:49 110m ostacoli uomini

14:49 Gara 1 dei 100 metri ostacoli femminili

15:08 Gara 2 dei 100 metri ostacoli femminili

15:12 Lancio del peso maschile

15:17 200m femminili (coppia)

15:27 1000 metri femminili

15:34 Salto con l’asta maschile

15:41 100 milioni di uomini

15:52 400m ostacoli uomini

Allo stesso tempo, la competizione allo Stadio Slesiano di Chorzow sarà uno dei turni della Diamond League. Di seguito presentiamo una tabella degli inizi compresi in questo corso. Sarà situato parallelamente al monumento a Kamila Skolemowska.

Programma della Diamond League per il 25 agosto 2024:

16:00 Lega di Diamanti

16:04 400 metri ostacoli femminili

16:15 3000m uomini

16:26 Salto triplo femminile

16:34 Finale 100 metri ostacoli femminili

16:46 400 metri femminili

16:53 Lancio del giavellotto femminile

16:57 3000 metri siepi maschili

17:14 800 milioni uomini

17:28 200 milioni uomini

17:39 1500 metri femminili

17:53 100 metri femminili

18:00 Cerimonia di premiazione

