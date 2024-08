Membro della Commissione elettorale nazionale per il picnic militare. “Costi da includere nella campagna elettorale del PiS”

A fine luglio, la Commissione elettorale nazionale non ha preso alcuna decisione sul rendiconto finanziario della commissione BRI per le elezioni parlamentari del 2023 e ha rinviato la riunione al 29 agosto, richiedendo al contempo ulteriori documenti al Centro governativo per il diritto (RCL) ). e la rete informatica scientifica ed educativa (NASK).

Domenica su TVN24 il membro della Commissione elettorale nazionale Ryszard Kalisz ha parlato di attività che, a suo avviso, fanno parte della campagna elettorale del PiS ma non sono state incluse nel rapporto del comitato elettorale del partito.

In questo caso, menziona ulteriormente, per il turismo militare. Come ha detto: “Dall’8 agosto al 13 ottobre ci sono state un totale di 70 tournée militari in cui sono stati portati carri militari, mentre ci sono state dieci campagne distinte e distinte”.

– Pertanto non c’è dubbio che questi costi del picnic dovrebbero essere inclusi nella campagna elettorale, e il rapporto PiS del comitato elettorale PiS non lo presenta – ha osservato Kallis.

La sede del Ministero ha promosso Geopro

Un membro della Commissione elettorale nazionale ha inoltre sottolineato che “Il ministro della Giustizia Adam Bodner ha anche inviato informazioni sulla preparazione di uno spot pubblicitario con la partecipazione di Zbigniew Ziobro, che è stato trasmesso durante la campagna elettorale. Il Ministero della Giustizia ha pagato 2 milioni di PLN, 627.900.” – Promozione spot, ovviamente, il Ministero della Giustizia, ma in realtà la persona Zbigniew Ziobro – ha detto Kalisz.

Ha fatto appello al Ministero della Giustizia affinché calcoli con precisione quanto il Fondo Giustizia ha speso per le attività elettorali durante la campagna e invii questi dati all’indirizzo dell’Ufficio Elettorale Nazionale.

Citando le informazioni del Fondo di sviluppo regionale, ha detto che durante la campagna elettorale sono stati spesi 199.000 PLN per sette pubblicazioni pubblicitarie del Ministero delle finanze e della politica regionale. PLN 886 e 56 lordi. Lui ha aggiunto che se durante la campagna elettorale si verificassero disordini durante più di 800 picnic, il costo costerebbe quasi 10 milioni di PLN, e anche questa somma verrebbe detratta.

Kalis ha anche affermato che il Ministero dei beni statali ha speso 1.424.000 PLN durante la campagna elettorale del 2023. PLN per aver acquistato tempo di trasmissione e prodotto l’apparizione di Jacek Sasin. Ha detto che si tratta di guadagnare tempo sulla radio polacca, sulla TVP e sui media interattivi.

Nella riunione del 31 luglio, la Commissione elettorale nazionale ha accettato senza alcuna riserva i rapporti finanziari di otto comitati elettorali e solo il rapporto del Comitato di sinistra.

Secondo le informazioni del PAP ricevute dalla Commissione elettorale nazionale, nelle discussioni finora cinque membri della Commissione elettorale nazionale (designati da KO, Lewica e Trzecia Droga) si sono espressi a favore del rifiuto del rapporto del gruppo PiS (designato da KO, Lewica e Trzecia Droga), mentre quattro erano contrari (i giudici Sylwester Marciniak e Wojciech Sych e membri nominati dal PiS).