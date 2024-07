Martedì, durante la sua visita a Varsavia, il cancelliere tedesco Olaf Scholz annuncerà le misure volte a migliorare i rapporti polacco-tedeschi, tra cui il risarcimento per le vittime polacche ancora vive dei crimini nazisti. – Dovremmo aspettarci che il Presidente annunci che qualcosa sarà fatto (per coloro che sono stati vittime del regime nazista tedesco in Polonia e sono ancora vivi, ad esempio, che non hanno un’assicurazione sanitaria adeguata e che hanno sperimentato la povertà). Sua Eccellenza Paul Ziemiak, Segretario Generale dell’Unione Cristiano-Democratica (CDU).

Scholz vuole migliorare ulteriormente le relazioni del suo paese con la Polonia dopo che il primo ministro Donald Tusk è entrato in carica lo scorso anno. Le relazioni tra i paesi si sono deteriorate in modo significativo sotto il precedente governo polacco guidato dal partito populista di destra Diritto e Giustizia (PiS). La Germania era uno degli obiettivi preferiti del governo PiS e i leader del partito chiedevano a Berlino di pagare più di 1 trilione di euro in riparazioni di guerra. La Germania ha respinto le richieste e il suo portavoce ha affermato che “il caso è stato chiuso” a causa di una serie di trattati del dopoguerra. L’attuale governo polacco ha abbandonato le richieste di riparazioniMa il ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski ha recentemente invitato la Germania a trovare una “soluzione creativa” per risarcire i polacchi per le loro sofferenze. Come riporta il quotidiano tedesco “Süddeutsche Zeitung”, la proposta tedesca comprenderebbe un pacchetto di misure con costi “dell’ordine di tre cifre di milioni di euro”. Si prevede che questi includano un risarcimento finanziario per le vittime polacche ancora vive nella Germania nazista, il sostegno alla difesa della parte orientale della Polonia e la creazione di un luogo commemorativo a Berlino dedicato ai crimini nazisti nella Polonia occupata. READ L'occupazione della Russia influenzerà negativamente il Nord Stream 2 Si prevede che Schalls annuncerà le iniziative martedì durante una conferenza stampa con Donald Tusk. La visita segna le prime consultazioni del governo polacco-tedesco dal 2018. Alle consultazioni parteciperanno circa una dozzina di ministri del gabinetto Scholz. La cooperazione in materia di difesa sarà una parte fondamentale dei colloqui per rafforzare il sostegno della Germania nell’est del paese, ha affermato un alto funzionario tedesco. Le discussioni avvengono mentre entrambe le parti cercano di rafforzare i propri sforzi di difesa aerea transfrontaliera. Preferisce Scholz Unisciti al sito Varsavia Sky Shield Per procurarsi e gestire congiuntamente sistemi di difesa aerea, Tusk cerca sostegno per una linea di difesa strategica separata nella regione baltica che includa sistemi di difesa aerea lungo il confine con Bielorussia e Russia. Progetto per costruire un nuovo luogo della memoria a Berlino – Conosciuta come la “Casa polacco-tedesca”. – è stato adottato dal gabinetto di Scholz la settimana scorsa. Gordon Repinski è coautore di questo articolo.