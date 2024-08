Macron e la Francia tutta hanno trattenuto il fiato. Scene del gran finale delle partite!

A tre minuti dalla fine, gli USA erano in vantaggio per soli 82:79, e poi si è scoperto che l’inseguimento francese aveva risvegliato la bestia. Nello specifico, Stephen Curry. Il più grande marcatore della storia del basket ha segnato quattro triple in due minuti, ognuna più spettacolare. È stato lo spettacolo di Carey e ha suggellato un grande torneo per gli americani, dato che una vittoria per 98:87 ha regalato loro la medaglia d’oro. Curry è stato il grande protagonista della finale con 24 punti e 8/12 di efficienza da 3 punti. O forse anche il campionato, perché in una violenta semifinale contro la Serbia ha segnato ben 36 punti con stile.

Tutto il mondo aspettava questa partita. Ex grandi giocatori di basket sono apparsi nella Paris Hall, tra cui Dirk Nowitzki, Carmelo Anthony, Pau Gasol e Tony Parker. Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach e il commissario NBA Adam Silver. Grandi atleti, personaggi televisivi e celebrità. Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie, per un totale di circa 13.000 PLN. TIFOSI IN Tribuna – L’avvincente scontro tra Stati Uniti e Francia, che ripete la finale olimpica di tre anni fa, ha suscitato grande interesse. La scena era degna di una competizione per la medaglia d’oro olimpica e le emozioni non sono mancate. Ma invece del sentimento e della vittoria della Francia, ci fu un’affermazione di egemonia, cioè una vittoria degli Stati Uniti.

Le più grandi stelle del basket americano e internazionale – LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e Joel Embiid – hanno assicurato alla loro squadra la 17esima medaglia d’oro olimpica in 20 partite. Hanno vinto a Parigi, sul territorio di una squadra numerosa ed esperta, l’unica a sconfiggere gli americani nelle ultime cinque edizioni del torneo olimpico. Il bilancio americano dal 2008, quando il cosiddetto “Redemption Team” con Kobe Bryant e James riconquistò l’oro perso quattro anni fa ad Atene? 35-1.

Questa 35esima vittoria di sabato non è stata facile per gli americani, ma la partita è andata bene per loro. La USA Basketball, che aveva perso contro la Serbia per gran parte della semifinale e alla fine aveva vinto 95:91, ha iniziato la finale con grande concentrazione e ha imposto le sue condizioni. Hanno giocato duro in difesa, sono stati veloci in attacco, hanno segnato tanti punti in contropiede e hanno dominato. Ma non abbastanza per fuggire dalla Francia.

È vero che all’inizio del secondo quarto era 24:17 per gli Stati Uniti, ma i padroni di casa hanno risposto con un parziale di 8-0 e si sono portati leggermente in vantaggio. La partita è stata in parità e il risultato ha sfiorato il pareggio, con un leggero vantaggio per gli Stati Uniti. Quando Gershon Yaboselli ha dominato James, che indossava la Scarpa d’Oro, ha commesso fallo sulla palla e poi ha effettuato il tiro libero, gli americani si sono portati in vantaggio per 40:36 due minuti prima dell’intervallo.

Tuttavia, hanno ottenuto un ottimo finale, grazie a Stephen Curry e Devin Booker, vincendo 49:41 dopo il primo periodo. Il primo ha segnato sei punti prima dell’intervallo, ma ha fornito cinque assist, mentre il secondo ha segnato 13 punti. James era la forza trainante della nazionale americana, e dall’altra parte c’erano i più importanti Yabusele (15 punti) e Victor Wimpanyama (13).

All’inizio del secondo tempo le stelle francesi giocano ad alta velocità, ma c’erano semplicemente più stelle americane. Alla tripla di Curry si è unito il più attivo Joel Embiid, che è stato costantemente fischiato dai tifosi francesi dopo aver ottenuto la cittadinanza francese e tuttavia ha scelto di giocare per gli Stati Uniti. Dopo i suoi colpi, gli americani erano in vantaggio per 61:47.

Ma la Francia ha combattuto. “Allez les Bleus!” Lo ripeteva costantemente dalla tribuna, e i padroni di casa stavano recuperando la sconfitta dopo una tripla di Evan Fournier, avvicinandosi al punteggio 59:65, alla quale James ha risposto rapidamente. Tuttavia, nell’azione finale del terzo quarto, Anthony Edwards ha perso la palla e Nando De Colo è riuscito a segnare punti per la Francia – dopo 30 minuti, per gli Stati Uniti era solo 72:66.

Sebbene gli americani non potessero fermarsi un momento per respirare, controllarono l’esito. Durant e Jrue Holiday hanno segnato triple cruciali all’inizio del quarto quarto, e James ha fatto una grande prestazione gridando “USA!” Ha fatto irruzione per un momento tra gli applausi del pubblico francese. Ma solo per un momento, perché dopo diverse sconfitte contro i giocatori di basket americani, i francesi hanno ricominciato a recuperare: tre minuti prima della fine, grazie ai punti di Wimpanyama, erano più vicini al 79:82.

Poi è iniziata la straordinaria esibizione di Carrey descritta all’inizio. Gli americani hanno vinto 98:87 e hanno vinto meritatamente la medaglia d’oro olimpica. Booker e Durant hanno segnato 15 punti ciascuno per gli Stati Uniti, mentre James ha segnato 14 punti, oltre a sei rimbalzi e 10 assist. Wembanyama ha segnato 26 punti per la Francia e Yabusele ha aggiunto 20 punti.

La Serbia ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi dopo aver sconfitto la Germania con il punteggio di 93:83 nella partita per il terzo posto.