Macedonia del Nord, Italia, Albania e Bulgaria formeranno un corridoio per rendere più efficienti le truppe della coalizione.

I ministri della Difesa di Macedonia del Nord, Italia, Albania e Bulgaria hanno firmato una lettera riguardante la creazione di un corridoio per un trasporto più efficiente delle truppe della NATO, ha riferito giovedì il quotidiano macedone “Kurir”.

L’iniziativa mira a consentire un trasporto più efficiente delle forze armate e delle attrezzature dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico semplificando le procedure di attraversamento delle frontiere nazionali, in particolare in tempi di crisi. Si tratta del primo accordo internazionale firmato dal nuovo governo della Macedonia del Nord, eletto nelle elezioni di maggio.

Si afferma che il piano “aumenterà in modo significativo l’efficienza delle operazioni logistiche e militari, migliorerà il coordinamento tra i paesi firmatari e contribuirà alle infrastrutture lungo il corridoio che attraversa i loro territori”. L’accordo è stato firmato nell’ambito del vertice NATO tenutosi a Washington.

“Questa iniziativa è un contributo concreto agli sforzi dell’Alleanza per rafforzare la deterrenza e la sicurezza in tutto il territorio della NATO, e per rafforzare la cooperazione tra la NATO e l’UE”, ha sottolineato “Gurir”. Tutti i paesi del programma sono membri della NATO; Anche l’Italia e la Bulgaria fanno parte dell’UE.

Gli Stati parti del trattato hanno sottolineato che la cooperazione e l’espansione dei corridoi sono possibili nell’ambito di questa iniziativa.

Jakub Pawlak