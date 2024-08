Lynette dovette riconoscere la superiorità dell’adolescente. Una sconfitta drammatica agli US Open

L’ultimo accento polacco nella prima giornata di gare sui campi dello US Open Grand Slam è stato quello di Magda Linette. Il 32enne ha gareggiato nelle ultime settimane nei tornei WTA 1000 di Toronto e Cincinnati. Ha vinto una partita in entrambe, raggiungendo il secondo turno.

Nella partita di apertura della competizione a New York, ha colpito solo la polacca Iva Jovic, 16 anni. Quindi l’attrice ospitante, che ha ricevuto una “wild card” dagli organizzatori e ha fatto il suo debutto nel Grande Slam, era in gran parte sconosciuta. Ma quest’anno ha saputo dimostrare la sua forza, raggiungendo le semifinali dei Campionati Junior di Wimbledon.

Lynette è entrata in questa lotta come la favorita, ma la sua rivale più giovane ha subito dimostrato che non aveva intenzione di rinunciare alla vittoria così facilmente. Già nella prima partita ha avuto un break senza perdere un solo punto. Anche se il polacco si è subito rifatto, Jovic ha subito ricambiato il favore realizzando il 3-1 dopo aver tenuto il servizio.

Nel sesto gioco la nostra giocatrice ha avuto due occasioni per pareggiare nuovamente, ma non ne ha approfittato. Entrambi i giocatori hanno mantenuto i passaggi, il che è stato più vantaggioso dal punto di vista dell’americano. Il 16enne avrebbe potuto interrompere la serie e aggiungere un terzo break nel nono gioco.

Lynette è riuscita a difendersi e non ha permesso al giocatore di casa di utilizzare la palla per il primo set. Dopo un po’, il primo gruppo divenne storia. Jovic ha servito il gol e ha vinto il set 6-4 portandosi in vantaggio nella partita.

Il secondo gruppo è stato caratterizzato da passaggi sicuri fin dall’inizio. Entrambe le donne non hanno nemmeno dato la possibilità ai ricevitori di rompersi, mantenendo la parità ancora legata. Tuttavia, questo scenario è durato solo fino a quando il punteggio è diventato 3:3.

Da quel momento l’americana ha dominato il campo e ha segnato la sua prima di servizio nel settimo game. Dopo un po’, ha salvato il servizio, mettendo al muro il suo avversario più esperto. Sfortunatamente, Lynette non ha potuto reagire e si è rotta nuovamente nel nono gioco.

Pertanto, il sedicenne americano ha eliminato il nostro giocatore dal torneo. Nel prossimo turno, Jovic affronterà Ekaterina Alexandrova o Viktoria Tomova. Lynette, a sua volta, ha condiviso il destino di Magdalena Frisch e Max Kasnikowski, che hanno perso anche loro nelle partite iniziali.

Campionato US OpenNew York (USA) Grande Slam, campi in cemento, montepremi di 75 milioni di dollari, lunedì 26 agosto

Primo turno di partite in singolo:

Iva Jovic (USA, Coppa del Mondo) – Magda Linette (Polonia) 6:4, 6:3

