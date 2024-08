L’Università di Medicina della Pomerania a Stettino sta lanciando un nuovo campo di studio che offre qualifiche preziose

Un nuovo campo di studio legato all’industria marittima

Come spiega PUM, Lo studio post-laurea “Salute e sicurezza sul lavoro nel settore marittimo” sarà condotto in collaborazione con i leader internazionali del settore: Dräger, FairWind e Ørsted..

Lo rileva l’università L’introduzione di un nuovo indirizzo di studio mira ad elevare gli standard di formazione nel campo della salute e sicurezza sul lavoro e a preparare personale qualificato per il mercato polacco dell’energia eolica offshore.

Gli studi coprono una vasta gamma di questioni, dal diritto del lavoro internazionale e polacco, attraverso l’analisi dei rischi, il lavoro in spazi confinati e in quota, alla gestione della sicurezza nei progetti marittimi. Le lezioni saranno condotte da docenti esperti e professionisti del settore, utilizzando apparecchiature Dräger all’avanguardia, e presso il centro accreditato della European Wind Academy a Stettino. Gli studenti avranno anche l’opportunità di completare corsi internazionali come il NEBOSH HSE Award in Risk Management e Risk Assessment, ERC BLS/AED e Stop the Bleed. – Leggiamo.

Ancora più importante, i partecipanti allo studio avranno l’opportunità di collaborare direttamente con le persone che implementano progetti su parchi eolici offshore. Grazie al supporto dei leader del settore internazionale, gli studenti potranno acquisire una preziosa esperienza che aumenterà la loro attrattiva nel mercato del lavoro e li preparerà a lavorare in condizioni difficili all’estero e all’estero.

I diplomati del corso potranno anche lavorare come ispettori senior SSL in altri settori, nei cantieri edili, nei servizi SSL aziendali o nelle unità di bilancio.

– Questo è un altro campo di studio della PUM che viene svolto per preparare i dipendenti al settore esterno. Sostenere le aziende leader a livello mondiale nel settore delle energie rinnovabili è la prova di quanto queste iniziative siano necessarie. Il nuovo campo di studio contribuirà all’internazionalizzazione dell’educazione alla salute e sicurezza sul lavoro in Polonia. I laureati saranno preparati ad affrontare le sfide della gestione della sicurezza nel settore dell’energia eolica offshore. Secondo me, questa è un’ottima direzione di sviluppo, che ti consente di ottenere un lavoro interessante e ben pagato – ha detto il capitano. con. Th. Camille Kilic durante una conferenza stampa.

L’università prevede di avviare le assunzioni per un nuovo corso post-laurea dopo la pausa estiva. Gli studi sono destinati a laureati in qualsiasi indirizzo di studio, avranno la durata di due semestri e comprenderanno 218 ore di studio, di cui 154 ore di lezioni frontali, 10 ore di seminari e 54 ore destinate ad esercitazioni pratiche. Il programma si concluderà con un esame teorico e ti consentirà di ottenere la qualifica di ispettore senior in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità con la legge polacca. Sono previsti un totale di 30 posti per studenti.

