Lumache, Verga d’oro, Procione. Queste tre specie uccidono la natura polacca

Giallo all’orizzonte



Due specie simili diffuse oggi in tutta la Polonia – la verga d’oro canadese e la verga d’oro tardiva – non sono del tutto nuove per noi. Furono portati in Europa dai giardinieri intorno al XVII e XVIII secolo come piante ornamentali. In Polonia, la prima verga d’oro canadese allo stato selvatico (molto diversa dalla nostra verga d’oro comune originaria) fu notata alla fine del 19° secolo, ma solo all’inizio del 21° secolo iniziarono a crescere a dismisura, occupando sempre più spazio . – Ora puoi vedere questa invasione a prima vista. Anche i polacchi comuni vedono che una fabbrica ha preso il controllo del nostro paese o addirittura “ha preso il controllo” – dice il professore. Łukasz Łuczaj, botanico dell’Università di Rzeszow. La sua diffusione è stata facilitata dai cambiamenti avvenuti nel corso del XX secolo nell’agricoltura e nella gestione dei terreni incolti. – In passato lo falciatura dei prati e il pascolo degli animali fungevano da protezione naturale contro la crescita della verga d’oro – Oggi molte terre desolate sono lasciate a se stesse, così la verga d’oro può crescere senza ostacoli – spiega il professore. Luczai.

Ma cosa ci disturba esattamente di queste antiestetiche piante? -La verga d’oro canadese e la verga d’oro gigante associata stanno rapidamente sostituendo le piante autoctone. Marcel Andino Velez afferma che rilascia sostanze nel terreno che impediscono la crescita di altre specie e trasforma l’area in cui appare la verga d’oro in un deserto naturale. Ciò provoca tutta una serie di effetti negativi che alla fine possono colpire anche le persone. – La verga d’oro è una pianta che fiorisce relativamente tardi, a fine luglio o ad agosto. Poiché spazzano via anche altre piante da fiore, lasciano molte specie di insetti impollinatori senza cibo. Ciò rappresenta una vera minaccia, ad esempio, per le api selvatiche, che impollinano il 30% delle piante che costituiscono il nostro cibo, aggiunge Velez.

Allora cosa fai? – È utile tornare a falciare i terreni sterili una o due volte l’anno, soprattutto nei luoghi dove la verga d’oro ha cominciato a diffondersi più ampiamente, ad esempio in Masuria o Podlasie. Quando saranno tanti non faremo molto, ma vale anche la pena falciare i campi abbandonati ogni anno a giugno o luglio – spiega il professore. Luczai.

Il problema è così grande che Greenpeace ha deciso di lanciare una campagna sociale volta a ridurre la diffusione della verga d’oro. – Abbiamo chiamato la campagna Goldenrod Patrol, ed è implementata come parte del progetto pluriennale Adopt a Bee – dice Velez. – Abbiamo lanciato una mappa interattiva sul sito webdove è possibile aggiungere posizioni nuove e già osservate di Verga d’oro. Le persone che lo faranno riceveranno da noi consigli su quando è il momento migliore per rimuovere la verga d’oro e come non confonderla con la verga d’oro originale – spiega un rappresentante di Greenpeace. Sottolinea che l’organizzazione cercherà di convincere il governo a includere la verga d’oro nell’elenco delle specie esotiche invasive, cosa che le consentirà di affrontare l’espansione in modo più sistematico.

L’invasione degli uomini nudi è vorace



L’inclusione delle lumache nell’elenco delle specie esotiche invasive ha fatto ben poco per fermare la feroce marcia di lumache, chiocciole e lumache attraverso la Polonia. Il primo è stato portato in Polonia dall’Europa sudoccidentale alla fine del XX secolo e negli ultimi anni ha cominciato a moltiplicarsi rapidamente. Si tratta di molluschi enormi, che possono raggiungere i 20 cm di lunghezza, e hanno il corpo bruno-nero ricoperto da caratteristiche macchie scure. Il grande scoiattolo preferisce vivere vicino a luoghi dove ci sono raccolti che richiedono molta umidità, ma non disdegna anche resti vegetali in decomposizione o carogne. Vive negli scantinati, nelle fogne e nelle tombe, dove si nasconde sotto le pietre ed esce di notte per nutrirsi.

Non abbiamo ancora imparato a combattere le lumache e dall’Occidente arriva l’invasione di un altro animale pericoloso: i procioni.

Allo stesso tempo, una lumaca più pericolosa, la lumaca lusitana, iniziò ad espandersi nell’Europa orientale e settentrionale. Non c’è consenso tra gli studiosi sulla sua vera fonte. Alcuni ritengono che provenga dalla penisola iberica, altri che provenga dalla Francia sud-occidentale, e molto probabilmente venne trasportato da quelle zone con piantine o terriccio sotto forma di uova. Oggi è abbondante in tutta Europa e causa scompiglio ovunque. Il bavaglino marrone lusitano raggiunge una lunghezza di 15 cm. È onnivoro, ma si nutre principalmente di foglie giovani di ortaggi e cereali come la colza o il grano – si legge sul sito della Direzione Generale per la Protezione dell’Ambiente. Può distruggere fino al 100% di una determinata area. Colture La lucertola lusitana è tra le 100 specie più invasive dell’Unione Europea.

Tuttavia, rappresenta una minaccia non solo per i raccolti. Queste lumache portano anche molte malattie che minacciano gli animali domestici e gli esseri umani. I cani che mangiano accidentalmente la propria saliva possono essere infettati dal verme parassita Angiostrongylus vasorum, che annida nel cuore e nell’arteria polmonare. Secondo l’Ispettorato capo della protezione ambientale, i test sui cani hanno confermato la presenza di antigeni e anticorpi contro A. vasorum nel sangue dei cani provenienti da tutta la Polonia, indicando il contatto con il parassita. Inoltre, la saliva di Lusitano può anche trasmettere i batteri Clostridium botulinum e Listeria monocytogenes, che causano gravi malattie nell’uomo: intossicazione alimentare e listeriosi.

Come si combatte la saliva? Il modo più semplice è passeggiare ogni giorno per il giardino, raccogliere le lumache e poi distruggerle. Tuttavia, ciò è difficile da realizzare nelle aree con grandi colture erbacee. Secondo la Direzione Generale per la Protezione dell’Ambiente, il terreno deve essere arato e livellato, poiché si tratta di operazioni meccaniche che eliminano le lumache. È una buona idea rendere il tuo giardino o l’area coltivata accessibile alla fauna selvatica, come ricci, talpe, rane e vermi lenti, perché mangiano queste fastidiose lumache. Puoi utilizzare trappole per lumache disponibili in commercio o crearne una tua, ad esempio da un contenitore pieno di birra in cui si raccolgono le lumache.

Recentemente i polacchi si sono innamorati delle anatre indiane, che sono molto efficaci nella lotta contro le lumache da giardino. Anche i giardinieri disperati prendono parte, tra le altre cose, a metodi come bruciare le lumache raccolte nei falò. Ma comunque non serve a nulla. Le lumache si riproducono rapidamente e la loro densità – secondo i dati GDOŚ – può raggiungere i 100 pezzi per metro quadrato! Con una tale densità di lumache voraci, non rimarrebbe nemmeno un filo di raccolto e non esiste un’idea sistematica di combatterle.

Non è un procione così carino



Non abbiamo ancora imparato a combattere le lumache e l’invasione di un altro animale pericoloso viene dall’Occidente: i procioni, che la maggior parte di noi in precedenza associava ai cartoni animati americani. Da dove vengono i procioni in Europa? Sfortunatamente, a causa della negligenza umana e della mancanza di conoscenza. Già prima della guerra furono importati da Rolf Haag, proprietario di un allevamento di polli e fan dei libri di Carol May. Fu fondato anche un allevamento vicino a Berlino. Nel 1934, Haag liberò i suoi procioni per “arricchire” la natura del Brandeburgo, e i procioni fuggirono da un allevamento vicino a Berlino durante la seconda guerra mondiale. Quindi i tedeschi avevano un grosso problema con i procioni. Le popolazioni di cormorani e aironi cenerini sono state decimate. Soppiantano anche le specie autoctone di predatori più piccoli, come martore, lontre e furetti. Ma non siamo nemmeno esenti da sensi di colpa. Nel 20° secolo, i procioni venivano allevati nelle fattorie. “Dagli anni ’60 agli anni ’80 sono stati documentati 12 casi di fughe di procioni da allevamenti”, spiega GDOŚ.

Le persone che hanno rilasciato con noncuranza i procioni in natura potrebbero non aver realizzato quanto velocemente questo animale si adatta alle nuove condizioni. Si scopre che i procioni prosperano anche nelle città. Sono coraggiosi, intelligenti e onnivori, rubano uova agli uccelli, uccidono pulcini, rane e roditori e, se necessario, possono mangiare spazzatura, irrompere nelle case e dissotterrare carogne. Inoltre, nel nostro continente non ci sono abbastanza predatori autoctoni da poter ridurre il numero dei procioni, ma ci sono molte uova di uccelli che nidificano sul terreno. I procioni sono noti per mangiare uova di uccelli nel Parco nazionale di Warta Mouth, nella Polonia occidentale.

Secondo GDOŚ, i procioni in Polonia ora rappresentano una minaccia per le tartarughe palustri europee e potrebbero anche rappresentare un pericolo per le popolazioni di smerghi comuni e occhi dorati, uccelli palustri che nidificano sugli alberi. A causa dell’invasione dei procioni, e prima ancora dei cani procione e dei visoni americani, la popolazione di anatre, uccelli e corvi è effettivamente diminuita.

Come se ciò non bastasse, i procioni rappresentano una minaccia anche per l’uomo. – Diffondono pericolose tenie e ascaridi di procione molto pericolosi, che possono essere fatali per l’uomo, ed è molto facile contrarre l’infezione attraverso il contatto con le feci di procione – afferma la dott.ssa Anna Wierzbicka dell’Università di Scienze della Vita di Poznań. Il Dr. Wierzbicka, in collaborazione con scienziati dell’Università di Medicina di Varsavia, sta conducendo ricerche epidemiologiche su questa malattia. – Sappiamo che il verme procione infetta già l’uomo e stiamo ora indagando sull’entità della diffusione del parassita in Polonia. Stimiamo che se non fermiamo l’invasione dei procioni, il numero di infezioni e forse di morti a causa di questo nematode in Polonia aumenterà rapidamente, avverte la dott.ssa Wierzbicka. Anche la popolazione e la gamma dei procioni stanno aumentando. – Dieci anni fa erano rari nella regione di Poznań, oggi ce ne sono molti e si stanno spostando verso est – e recentemente sono stati visti anche a Varsavia – dice la dott.ssa Wierzbicka. Secondo GDOŚ, i procioni colonizzano anche il resto della Polonia al ritmo di 80-100 km ogni 5 anni.

Allora cosa fare con i procioni che non sono responsabili del fatto che qualcuno una volta li ha portati in Europa e ora stanno cercando di sopravvivere qui? Dato che abbiamo permesso ai procioni di diffondersi in territori sconosciuti, ora dobbiamo fare attenzione a limitare i danni che causano alla nostra natura, dicono gli scienziati. Nel Parco Nazionale di Waratah Mouth, dove si trova la più grande popolazione di procioni, i procioni vengono catturati in gabbie trappole e gli animali vengono poi soppressi. – Sento spesso che mi dispiace per questi buffi animali – dice la dottoressa Verzbicka. – Ma dobbiamo rispondere alla domanda se preferiremmo avere milioni di procioni divertenti o una varietà di specie di uccelli autoctoni. Se vogliamo salvare la nostra natura, i procioni devono essere sterminati, afferma la dott.ssa Wierzbicka.

Anche altri paesi europei fanno lo stesso, e noi siamo obbligati a farlo ai sensi della legislazione europea, che richiede la rimozione delle specie invasive dall’ambiente, cosa che può essere fatta uccidendole o confinandole in riserve. – Tali cliniche esistono in Polonia, ma il loro numero è molto piccolo e non ci sono soldi per loro. Inoltre, i procioni fuggono costantemente da loro, dice la dottoressa Wierzbicka. È inoltre impossibile diffondere contraccettivi nei luoghi in cui vivono i procioni, che impedirebbero loro di riprodursi. – Un prodotto del genere potrebbe essere mangiato dai nostri animali locali e contribuire alla diminuzione del loro numero, e noi non lo vogliamo. Purtroppo oggi non abbiamo idea migliore che sparare ai procioni, ammette la dott.ssa Wierzbicka.